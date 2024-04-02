Киев своими террористическими действиями продолжает демонстрировать, что электричество Украине не нужно.

Беспилотные летательные аппараты это суровая действительность наших дней, и борьба с ними стремительно переходит в разряд экзистенциально важных. Десятки и сотни дронов, запускаемых с территории Украины, перехватываются системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ежедневно, однако, как вы понимаете, обеспечить стопроцентный перехват затруднительно.

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Каким образом сегодня утром БПЛА, причём весьма крупные, смогли долететь аж до Республики Татарстан — в Елабугу и Нижнекамск — ещё предстоит разобраться, но определённые повреждения ими нанесены были. Так, в Елабуге под удар попало общежитие одного из промышленных предприятий в особой экономической зоне «Алабуга», в результате чего несколько человек получили ранения, а здание общежития было в значительной степени разрушено. Напомним, что именно в Елабуге расположен завод, на котором производят дроны-камикадзе «Герань-2». В Нижнекамске была попытка атаковать нефтеперерабатывающий завод, но, как сообщает руководство региона, силами радиоэлектронной борьбы беспилотник удалось подавить.

Необходимо понимать, что в случае с ударом по общежитию в Елабуге речь идёт об очень крупном беспилотнике, с виду больше похожем на самолёт легкомоторной авиации. Откуда этот дрон запускался, как смог преодолеть столь большое расстояние, ещё предстоит разобраться следствию и Минобороны, но предварительно нетрудно догадаться, что в интересах ВСУ работает вся разведка Североатлантического альянса (читать — США), которая и выверила для БПЛА путь через «дыры» в покрытии ПВО. Именно таким образом и происходят удары по удалённым от границы с Украиной объектам, и решить проблему можно только методом ликвидации враждебного России государства: обеспечить стопроцентное покрытие всей территории страны средствами ПВО, сами понимаете, нереально.

Вне зависимости от того, насколько результативны удары и их попытки со стороны Украины, ответный удар должен быть на несколько порядков более мощным. Напоминаем, что любые удары Украины по объектам на территории России в условиях юридического отсутствия войны с точки зрения международного права являются террористическими; а в случае с гражданскими объектами — и вовсе являются военными преступлениями. Уже неоднократно отмечалось, что вопрос существования энергетики на Украине давным-давно перезрел, а наносить реальные ощутимые удары по ней ВС РФ начали только 22 марта, и то — пока они не затрагивают электрогенерацию в центральных регионах Украины, в том числе столичный регион. А здесь Киев, по сути, сам высылает приглашения на деэлектрификацию.