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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран пообещал ответить Израилю за нанесение удара по зданию консульства в Дамаске
Израиль почему-то считает себя неуязвимым, хотя уже больше полугода не может справиться с ХАМАС на крошечном клочке земли.

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У Израиля и Ирана крайне сложные, антагонистичные отношения, причём в обоих случаях у сторон есть на то основания. Тем не менее, одна из сторон, в данном случае Израиль, по недоразумению считающая себя правой и всесильной, хотя это, как мы видим по ситуации с конфликтом в секторе Газа против ХАМАС, даже близко не так, сегодня позволила себе откровенно лишнего. Как сообщило Минобороны Сирии, сегодня израильская авиация нанесла ракетный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске.

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Вскоре после публикации этой информации официальный Тегеран подтвердил сведения, отметив, что в результате удара по консульству погибли несколько дипломатов, а также высокопоставленный офицер Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Иран пообещал «решительный ответ», заявив, что Израиль своими действиями нарушает международные законы, в частности, Венскую конвенцию по дипломатических сношениях.

В каком виде будет реализован этот «решительный ответ», непонятно. Отметим лишь, что Израиль после избранного руководством страны метода ведения конфликта в секторе Газа полностью лишился международной поддержки, так что наживать себе новых врагов, тем более таких могущественных, как Иран, который по всем критериям превосходит Израиль, крайне неразумно, и это мы ещё очень мягко выразились.

#политика #боевые действия #израиль #иран #сирия
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