В самом деле: «Талибан» теперь руководство Афганистана, нравится это кому-то или нет.

Правовой статус движения «Талибан» в России неоднозначен. С одной стороны, движение признано в РФ террористической организацией, а с другой стороны, российское внешнеполитическое ведомство поддерживает с «Талибаном» отношения как с де-факто правительством Афганистана. Вот и возникает дилемма: ведь получается, что Россия официально поддерживает отношения с теми, кого сама признаёт террористами.

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По всей видимости, решить дилемму собрались радикально: сняв с «Талибана» статус террористической организации. О том, что данный вопрос прорабатывается как Министерством иностранных дел, так и Министерством юстиции России вкупе с другими ведомствами, сообщило сегодня российское внешнеполитическое ведомство в комментарии агентству ТАСС.

Как отметил собеседник издания, окончательное решение по данному вопросу будет принято российским высшим политическим руководством.

Следует отдавать себе отчёт в том, что «Талибан» установил контроль над Афганистаном в 2021 году в результате бегства из страны американских вооружённых сил, превратив его в Исламский Эмират Афганистан. Нравится это кому-то или нет, но это данность, с которой придётся иметь дело. И России, учитывая географическую близость Афганистана, придётся с этим иметь дело в первую очередь.