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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Википедия» вновь оштрафована на 1 млн рублей за отказ удалять недостоверную информацию
Бытует мнение, что «Википедии» в России, если администрация ресурса не собирается наводить на нём порядок, настанет конец.

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После 2014 года и в особенности после февраля 2022 года различные политические и посвящённые происходящим сейчас событиям статьи в «Википедии», в том числе в её русскоязычной части, стали, как бы это помягче выразиться, крайне однобокими и отражающими исключительно антироссийскую позицию. Учитывая, что «Википедия» по ряду причин остаётся одним из самых посещаемых ресурсов в российском сегменте Сети, нетрудно понять, что заведомо недостоверная информация о событиях имеет потенциально огромную аудиторию внутри РФ.

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В этой связи компанию Wikimedia Foundation регулярно штрафуют за отказ удалять недостоверную информацию со страниц «Википедии». Сегодня был очередной такой штраф на 1 миллион рублей, назначенный Таганским судом Москвы в рамках административного нарушения по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Оплачивает ли Wikimedia Foundation штрафы, неизвестно. Ясно одно: штрафы для ресурса такого масштаба чрезвычайно мелкие и, по всей видимости, не справляются с делом воспитания администрации «Википедии». Очевидно, требуются иные меры воздействия на ресурс.

К сожалению, не исключено, что поведение ресурса в конечном счёте приведёт к тому, что он будет заблокирован на территории России. Пока что речи об этом не идёт, но подготовка ведётся: в России запущен аналог «Википедии» под названием «Рувики», являющийся, по сути, копией «Википедии», но без антироссийской политизации статей.

#россия #политика #wikipedia #wikimedia foundation #«википедия»
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