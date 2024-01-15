Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российская интернет-энциклопедия «Рувики» вышла из стадии бета-тестирования
Отечественный аналог «Википедии» заработал полноценно.

реклама

Много копий было сломано о «Википедию», её содержание и использование данной интернет-энциклопедии в пропагандистских целях путём внесения правок в статьи о происходящих событиях и задействования ангажированной администрации сервиса. В 2022 году, после начала специальной военной операции, послужившей спусковым крючком для полного уничтожения со стороны Запада практически всех отношений с Россией, вопрос «Википедии» встал наиболее остро.

реклама

Летом прошлого года состоялся запуск бета-версии российского аналога «Википедии» под очень оригинальным названием «Рувики», и вот, сегодня он вышел из стадии тестирования и, по сути, именно сегодня можно назвать днём рождения данного проекта.

Технически «Рувики» представляет собой полный аналог «Википедии» на том же самом движке, и даже сами статьи являются ни чем иным, как копиями статей из оригинальной интернет-энциклопедии. С поправкой на то, что политические и исторические статьи, а также статьи о происходящих сейчас событиях являются «причёсанными» либо под нейтральную, либо под внутрироссийскую повестку.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Собственно, разработчики «Рувики» никогда этого и не скрывали, за что им уже плюс. К счастью, пока что энциклопедия не содержит искажений фактов и прямой пропаганды, как это происходит в «Википедии». По крайней мере, беглый осмотр наиболее «острых» статей в «Рувики» таких фактов на момент публикации этой заметки не выявил.

#россия #интернет #wikipedia #«википедия» #«рувики»
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отставной полковник СБУ признал, что российские планирующие авиабомбы невозможно сбить
Минобороны: Россия и Иран готовятся к подписанию Большого межгосударственного договора
Российские золотые резервы в прошлом году достигли рекордных с начала века значений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
154
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
47
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
24
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
15
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
23:29
То ли дело в Киеве , всë идеально. В России всë починят, делов то.
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
Aurvana
23:25
Да, отличная карта, даже сейчас неплохо смотрится. Найдёте в хорошем состоянии по приёмлимой цене- берите.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Александр Иванов
23:21
ипать ты даuн
Инновационная «встройка» AMD обошла дискретную GeForce из топ-3 рейтинга Steam
NOFX
23:16
Харизматичный дядька и отличный актер. Жаль что уже ушёл ;(
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
JM+
23:09
Так пропиарить пустое место, это надо уметь! Сразу чувствуется,что китайский чиновник друг нашего чиновника. У наших тоже уже истребители бороздят космическое пространство. Не, поймите меня правильно...
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
Олесь Кука
23:05
"Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом; Лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как... слёзы в дожде. Приш...
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
JM+
23:05
Это ты бабушкам расскажи, может поверят Китайские двигатели имеют очень малый ресурс, так как лопатки турбин хлипкие. Это они никак не могут догнать. Их движки копия с наших, только материалы слабее....
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
Дмитрий Зяблов
23:01
А хрякорейху по губам провели. Как там в кукуеве? Говно откачали, хотя зачем, для тебя естественная среда обитания.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Андрей Удовикин
22:58
Я-BATMAN$$$
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
si-cat
22:57
Угу. А молдаване "продали" эту шестёрку вместе с лётчиками? "..Похоже, пазл сложился.." 6+4=10, но никак не 8. Скорее всего вся эта стая вообще не долетала до негров, осев через границу 🤣
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем