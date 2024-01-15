Отечественный аналог «Википедии» заработал полноценно.

Много копий было сломано о «Википедию», её содержание и использование данной интернет-энциклопедии в пропагандистских целях путём внесения правок в статьи о происходящих событиях и задействования ангажированной администрации сервиса. В 2022 году, после начала специальной военной операции, послужившей спусковым крючком для полного уничтожения со стороны Запада практически всех отношений с Россией, вопрос «Википедии» встал наиболее остро.

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Летом прошлого года состоялся запуск бета-версии российского аналога «Википедии» под очень оригинальным названием «Рувики», и вот, сегодня он вышел из стадии тестирования и, по сути, именно сегодня можно назвать днём рождения данного проекта.

Технически «Рувики» представляет собой полный аналог «Википедии» на том же самом движке, и даже сами статьи являются ни чем иным, как копиями статей из оригинальной интернет-энциклопедии. С поправкой на то, что политические и исторические статьи, а также статьи о происходящих сейчас событиях являются «причёсанными» либо под нейтральную, либо под внутрироссийскую повестку.

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Собственно, разработчики «Рувики» никогда этого и не скрывали, за что им уже плюс. К счастью, пока что энциклопедия не содержит искажений фактов и прямой пропаганды, как это происходит в «Википедии». По крайней мере, беглый осмотр наиболее «острых» статей в «Рувики» таких фактов на момент публикации этой заметки не выявил.