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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура
Но ведь свет есть. Да, по жёсткому графику, но есть же.

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После того как ВС РФ после долгого перерыва возобновили наносить удары по объектам энергетики Украины, наиболее серьёзный ущерб был нанесён энергетике Харьковской области, что многие аналитики начали воспринимать как ракетную подготовку перед возможным наступлением российской армии на данном направлении. С какой целью удары по энергосистеме Украины наносятся именно сейчас, вопрос отнюдь не праздный, тем более что «выносятся» не только распределительные подстанции, но и непосредственно объекты генерации, починить которые даже в среднесрочной перспективе невозможно.

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Как бы то ни было, урон наносится колоссальный, и сегодня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе практически полностью разрушена критическая энергетическая инфраструктура. Речь идёт о разрушении всех трансформаторных подстанций и основных электростанций региона. Ситуацию Терехов назвал «очень тяжёлой», отметив, что быстро восстановить повреждения невозможно.

Следует при этом понимать, что Украине в наследство от СССР/России досталась чрезвычайно отказоустойчивая энергосистема, позволяющая перебрасывать потребителей с одной линии на другую. Именно по этой причине Харьков, несмотря на катастрофические разрушения региональной энергосистемы, продолжает запитываться по резервным линиям. Да, с перебоями, да, лишь по несколько часов в день, но ни о каком параличе систем жизнеобеспечения города речи не идёт.

На данном этапе до сих пор неясно, являются ли удары ВС РФ по энергосистеме Украины актами возмездия, проводимыми в воспитательных целях на фоне преступных террористических обстрелов ВСУ российских регионов, или же это систематический процесс, на который политическое руководство России наконец-то дало добро с целью окончательного подавления промышленных и транспортных возможностей Украины. Ответ на него мы сможем дать только спустя несколько недель и месяцев, если работа по силовому демонтажу энергосистемы Украины продолжится и начнёт приносить видимый результат по всей территории страны.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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