Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall заявил, что США не станут помогать Европе в случае конфликта
Поразительная проницательность.

реклама

Последнее время в Европе, где прекрасно понимают, что украинский проект провалился, и нужно потихоньку принимать новую геополитическую реальность в виде готовой отстаивать свои интересы России, начали активно говорить о необходимости наращивания производства военной продукции, увеличении доли выделяемых государствами средств на оборону и в целом о проведении политики милитаризации.

реклама

Как это будет осуществляться в условиях отсутствия дешёвых энергоресурсов и материалов, квалифицированной рабочей силы и в целом воли к ухудшению уровня жизни ради купирования мифической угрозы России, обычно не уточняют. Но осваивать бюджеты, убеждая население в необходимости затягивания поясов (потому что и на армию, и на социальные расходы одновременно не хватит), надо. И вот, к этой работе по убеждению присоединился глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам главы Rheinmetall, Европе необходимо развивать собственные вооружённые силы и военно-промышленный комплекс, потому что рассчитывать на Соединённые Штаты не приходится: Америка не придёт на помощь Европе в случае военной угрозы. Как отметил Паппергер, США своими действиями и заявлениями наглядно продемонстрировали, что не станут оплачивать обеспечение обороноспособности своих «союзников», поскольку сейчас основное внимание Вашингтона сосредотачивается на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

И вот, чтобы не остаться «абсолютно одной», Паппергер призвал Европу заниматься своей обороной самостоятельно. Весьма интересная смена риторики сейчас происходит на Западе, не находите? Ещё год назад мы слушали из уст высокопоставленных чиновников о том, что российская армия «вторая по силе на Украине», а теперь, видите ли, Европе нужно концентрировать усилия, чтобы купировать российскую угрозу. Выглядит это всё безобразно, поскольку западные чиновники относятся к своим гражданам как к рыбкам Дори.

#россия #сша #политика #боевые действия #германия #евросоюз #rheinmetall
+
Написать комментарий (0)
Фото: в Сети появились кадры повреждений Змиевской ТЭС после ракетных ударов ВС РФ
Глава МИД Армении заявил, что его страна пока не намеревается вступать в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
11
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
41
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
23
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
100
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
1
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
35
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3

Сейчас обсуждают

Red Red
14:10
блин и бублик дырявый
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:10
на 300 baud модемы из 80-х -вот было бы самое то
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
Успешный
14:09
ЗАВИДУЕШЬ? иди шимбалу в коменты ной. а я успешный прост
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:07
Там таких придурков не допускают,это местные админы любое говно сюда тащат
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Red Red
14:07
прошлый раз была тысяча , щас две, короче меньше пяти не прокатит, и кстати грязновато
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:06
потому что владельцам сайта главное получить хоть что то от рекламы,на контент тут положили лет 8 назад
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Станислав Вяземский
14:04
12600kf стоит 14к из Китая. Что за бред покупать его за 25к?)
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
Фартовый
14:04
Нищий, в картридже краски не хватило что бы больше бумажек распечатать ?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Колючка
14:04
под каким ником зелот пишет на 3DNews ?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
14:04
Адекватные геймеры просто посылают тебя на хер. Все геймеры сидят на AMD.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем