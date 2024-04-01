Поразительная проницательность.

Последнее время в Европе, где прекрасно понимают, что украинский проект провалился, и нужно потихоньку принимать новую геополитическую реальность в виде готовой отстаивать свои интересы России, начали активно говорить о необходимости наращивания производства военной продукции, увеличении доли выделяемых государствами средств на оборону и в целом о проведении политики милитаризации.

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Как это будет осуществляться в условиях отсутствия дешёвых энергоресурсов и материалов, квалифицированной рабочей силы и в целом воли к ухудшению уровня жизни ради купирования мифической угрозы России, обычно не уточняют. Но осваивать бюджеты, убеждая население в необходимости затягивания поясов (потому что и на армию, и на социальные расходы одновременно не хватит), надо. И вот, к этой работе по убеждению присоединился глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам главы Rheinmetall, Европе необходимо развивать собственные вооружённые силы и военно-промышленный комплекс, потому что рассчитывать на Соединённые Штаты не приходится: Америка не придёт на помощь Европе в случае военной угрозы. Как отметил Паппергер, США своими действиями и заявлениями наглядно продемонстрировали, что не станут оплачивать обеспечение обороноспособности своих «союзников», поскольку сейчас основное внимание Вашингтона сосредотачивается на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

И вот, чтобы не остаться «абсолютно одной», Паппергер призвал Европу заниматься своей обороной самостоятельно. Весьма интересная смена риторики сейчас происходит на Западе, не находите? Ещё год назад мы слушали из уст высокопоставленных чиновников о том, что российская армия «вторая по силе на Украине», а теперь, видите ли, Европе нужно концентрировать усилия, чтобы купировать российскую угрозу. Выглядит это всё безобразно, поскольку западные чиновники относятся к своим гражданам как к рыбкам Дори.