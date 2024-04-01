Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Армении заявил, что его страна пока не намеревается вступать в НАТО
Похоже, кто-то что-то из событий на Украине всё-таки понял и сделал единственно верные выводы. Редкость, кстати.

реклама

Несмотря на то, что Армения под руководством премьера Никола Пашиняна раз за разом сдаёт свои государственные интересы и заигрывает с Западом, переступать черту невозврата — вступать в Севетоатлантический альянс — там, по крайней мере, пока, не намерены. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

реклама

Как отметил Мирзоян, Армения сотрудничает с Североатлантическим альянсом, однако расширять это сотрудничество до уровня членства в блоке не собирается — данный вопрос на повестке сейчас не стоит.

Напоминаем, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и чтобы вступить в НАТО, сначала надо выйти из этого военного блока. А этого Ереван делать пока не торопится, прекрасно понимая, что единственная гарантия сохранения армянской государственности — это союз с Россией.

Представители российского политического руководства регулярно отмечают, что Армения своей риторикой и своими действиями дистанцируется от Москвы, чем сама себе стреляет в ногу. Но здесь, как говорится, если пациент решил наложить на себя руки, то медицина бессильна. Единственный вариант — смена власти в Армении, но Москва постоянно в ущерб себе и собственным интересам следует легитимистскому подходу, и в этом ключевая проблема всех отношений РФ с постсоветскими республиками.

#россия #политика #нато #армения
1
Показать комментарии (1)
Фото: в Сети появились кадры повреждений Змиевской ТЭС после ракетных ударов ВС РФ
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall заявил, что США не станут помогать Европе в случае конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
11
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
41
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
23
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
100
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
1
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
35
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3

Сейчас обсуждают

Red Red
14:10
блин и бублик дырявый
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:10
на 300 baud модемы из 80-х -вот было бы самое то
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
Успешный
14:09
ЗАВИДУЕШЬ? иди шимбалу в коменты ной. а я успешный прост
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:07
Там таких придурков не допускают,это местные админы любое говно сюда тащат
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Red Red
14:07
прошлый раз была тысяча , щас две, короче меньше пяти не прокатит, и кстати грязновато
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Вадим Кудрявцев
14:06
потому что владельцам сайта главное получить хоть что то от рекламы,на контент тут положили лет 8 назад
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Станислав Вяземский
14:04
12600kf стоит 14к из Китая. Что за бред покупать его за 25к?)
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
Фартовый
14:04
Нищий, в картридже краски не хватило что бы больше бумажек распечатать ?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Колючка
14:04
под каким ником зелот пишет на 3DNews ?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Фартовый
14:04
Адекватные геймеры просто посылают тебя на хер. Все геймеры сидят на AMD.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем