Похоже, кто-то что-то из событий на Украине всё-таки понял и сделал единственно верные выводы. Редкость, кстати.

Несмотря на то, что Армения под руководством премьера Никола Пашиняна раз за разом сдаёт свои государственные интересы и заигрывает с Западом, переступать черту невозврата — вступать в Севетоатлантический альянс — там, по крайней мере, пока, не намерены. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

реклама

Как отметил Мирзоян, Армения сотрудничает с Североатлантическим альянсом, однако расширять это сотрудничество до уровня членства в блоке не собирается — данный вопрос на повестке сейчас не стоит.

Напоминаем, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и чтобы вступить в НАТО, сначала надо выйти из этого военного блока. А этого Ереван делать пока не торопится, прекрасно понимая, что единственная гарантия сохранения армянской государственности — это союз с Россией.

Представители российского политического руководства регулярно отмечают, что Армения своей риторикой и своими действиями дистанцируется от Москвы, чем сама себе стреляет в ногу. Но здесь, как говорится, если пациент решил наложить на себя руки, то медицина бессильна. Единственный вариант — смена власти в Армении, но Москва постоянно в ущерб себе и собственным интересам следует легитимистскому подходу, и в этом ключевая проблема всех отношений РФ с постсоветскими республиками.