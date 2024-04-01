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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: в Сети появились кадры повреждений Змиевской ТЭС после ракетных ударов ВС РФ
Восстановимо. Но не в реалиях Украины, понятное дело.

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На днях руководство украинской энергокомпании «Центрэнерго», отвечающей за тепловые электростанции в восточных и центральных регионах Украины, сообщило, что в результате российских ракетных ударов была полностью разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области, являвшаяся одной из самых мощных тепловых электростанций на Украине. Понятно, что киевские власти намеренно преувеличивают масштабы повреждений своей энергосистемы, пытаясь одновременно и Россию ввести в заблуждение, и вооружения из Запада выбить.

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Но появившиеся сегодня кадры с разрушенным машинным залом Змиевской ТЭС подтверждают как минимум тот факт, что станция если не уничтожена полностью, то как минимум надолго выведена из эксплуатации. Нетрудно заметить разрушенный машинный зал, повреждённое энергетическое оборудование и огромное количество обломков.

Всё это, как вы понимаете, Украина самостоятельно, тем более в условиях конфликта, восстановить не сможет по причине отсутствия финансирования и, что куда важнее, по причине отсутствия энергетического машиностроения. Восстановить станцию сможет только Россия, да и то, только в случае отхода региона в состав РФ и только после окончания боевых действий.

Необходимо понимать, что для бытовых нужд электроэнергии Украине будет хватать всегда: страна получила в наследство от СССР/России четыре крупных атомных электростанции, три из которых находятся под контролем Киева и обеспечивают примерно треть всех потребностей государства. Наносить удары по машинным залам атомных электростанций Россия, исходя из целого ряда соображений, не последнее из которых связано с МАГАТЭ и репутацией РФ как главного строителя атомных электростанций на планете, не станет.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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