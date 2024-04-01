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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР Буданов назвал «проблемой» строительство Россией железной дороги в Крым через новые регионы
По всей видимости, Буданов намекнул, что эту «проблему» его ведомство будет решать. А вот будет ли РФ решать проблему ведомства Буданова — вопрос.

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Уже на протяжении года Россия ведёт строительство железной дороги, которая связывает «старые» регионы России с «новыми», а через них — с Крымским полуостровом. Данная железная дорога, как вы прекрасно понимаете, используется в военных целях, и в этой ситуации вполне естественно, что Киев видит в соответствующем инфраструктурном проекте угрозу. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов), будучи молодым и взращённом на PR и клиповом мышлении, не скрывает своих планов и, более того, имеет наглость их озвучивать.

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Так, по словам Буданова, Россия уже практически завершила строительство вышеуказанной железной дороги, и когда процесс будет полностью окончен, это станет для Украины «серьёзной проблемой». С этой проблемой, считает Буданов, ГУР может справиться. Таким образом, киевский «деятель» в очередной раз намекнул на то, что его ведомство будет пытаться заниматься диверсиями и, по сути, осуществлять террористические действия в отношении объекта транспортной инфраструктуры.

Следует ли к заявлениям Буданова относиться серьёзно? Безусловно, следует: во-первых, железная дорога находится в пределах досягаемости для поставленных Киеву с Запада средств поражения. Во-вторых, не забываем и о значительном количестве имеющихся на территориях новых регионов России «ждунов», которых при Украине с её анархической системой управления и контроля всё устраивало, а при России приходится работать по закону.

Почему такие деятели, как Буданов, до сих пор сохраняют возможность не то что «отсвечивать», а даже что бы то ни было говорить — это вопрос открытый и мучающий многих россиян.

#россия #украина #политика #боевые действия
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