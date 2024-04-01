А нам кажется, что Германия будет одним из главных победителей. Но об этом ниже.

Есть в сегменте западных «элит» личности, которые никак не хотят признавать объективную реальность, и их среди тех, кто принимают решения и «дуют в уши» политическому руководству страны, опасно много. В частности, отставной генерал США Бен Ходжес, который, несмотря ни на реальную обстановку, ни на простейшую логику, продолжает озвучивать тезисы, не имеющие никакой связи с реальностью.

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В частности, в интервью одному из британских изданий, которые поголовно и с большим удовольствием озвучивают комментарии западных «ястребов», Ходжес заявил, что в результате победы России (а это уже, как понимает всё большее количество людей, вопрос не случая, а времени) главным проигравшим станет Германия. По мнению отставного генерала, в таком случае доверие к Германии будет разрушено, страна будет вынуждена принять ещё несколько миллионов беженцев [с Украины — прим. ред.], а сама страна будет жить под российской ядерной угрозой. В фантазиях Ходжеса у Запада ещё есть рычаги давления на Россию, и их нужно использовать.

Давайте разберём эти тезисы Ходжеса по порядку. Во-первых, доверие к Германии уже разрушено, причём, по всей видимости, до основания: Берлин показал себя полностью лишённым суверенитета ненадёжным партнёром, готовым проглотить всё, включая уничтожение собственной энергетической инфраструктуры («Северные потоки»); другие страны прекрасно это видят, анализируют и выстраивают свои дальнейшие отношения с ФРГ соответствующим образом.

Во-вторых, ядерная угроза России будет нарастать в случае, если Запад окончательно сорвётся с цепи и влезет в украинский кризис уже напрямую собственными силами. От фактора победы на Украине эта угроза совершенно не зависит. Ну и, наконец, в-третьих: миллионов беженцев может и не быть, нужно просто искренне подойти к вопросу переговоров с Москвой, выполнить все до последнего её требования, и тогда конфликт будет разрешён мирно. Да, Запад потеряет лицо, причём не исключено, что до фатального уровня, да, условия будут унизительными для Украины и для спонсирующих её стран, но давайте быть серьёзными: никто не заставлял коллективный Запад вписываться в этот кризис, за руки и за языки никто его не тянул, и играть в это суровое жизненное казино со ставкой вида «всё или ничего» его тоже никто не заставлял.

Что до рычагов давления на Россию, которые якобы ещё не были использованы Западом, то Ходжесу следует помнить, что в эту игру можно играть вдвоём, и Москва всегда может к этой игре присоединиться, и тогда будет уже не до шуток.

Наконец, что касается Германии, то лично нам видится, что от победы России Берлин наоборот — только выиграет. Во-первых, в таком случае начнёт шататься Европейский союз, который отнял у европейских стран практически весь их политический и экономический суверенитет. Во-вторых, как следствие, Германия (как и все остальные европейские страны) сможет вновь на суверенных началах возобновить выгодное в первую (и, по большому счёту, в последнюю) очередь сотрудничество с РФ. В каком месте здесь «проигрыш» для Германии, непонятно. Для действующих немецких несуверенных «элит» — да, для Германии в целом — нет.