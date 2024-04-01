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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Франции: Париж ждёт от Пекина «чётких сигналов» Москве по вопросу Украины
А у моря погоды вы там не ждёте, нет? Это будет быстрее.

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Сейчас западные страны находятся в непростом геополитическом положении: экономическая незаконная агрессия против России не сработала, оказание беспрецедентной военной и финансовой помощи Украине не сработало, ставка на раскачку ситуации внутри России также не сработала. По правде говоря, все эти попытки как-то навредить РФ возвратились «вредителям» бумерангом, что можно заметить по официальным европейским экономическим показателям, а также бесконечным забастовкам ключевых работников различных жизненно важных сфер.

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Таким образом, Запад сейчас в стратегической дилемме: признать победу России, потеряв на долгие годы, десятилетия, если не навсегда вообще, свой геополитический статус, репутацию и уровень жизни, или же пытаться продолжать каким-то образом влиять на российскую внешнюю политику. Во Франции, похоже, так и не поняли, что единственный рабочий вариант это только первый, поскольку Запад сам себя (его никто не заставлял) загнал в угол и ловушку пропаганды, поэтому продолжают искать способы воздействия на Кремль.

Так, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в рамках пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой Ваном И заявил, что Париж ожидает от Пекина направления Москве «очень чётких сигналов» относительно Украины. Сежурне считает, что если не договориться с украинцами, то «прочный мир» невозможен, и что именно Китай может повлиять на Россию, сыграв ведущую роль в реализации международного права.

На каких условиях, по мнению господина Сежурне, должны проходить переговоры, если представить себе, что они начнутся, неизвестно. Ясно одно: на основании нелепой «Формулы мира» Зеленского говорить совершенно не о чем — договариваться придётся на российских условиях, а они будут максимально жёсткими. В конце концов, как мы уже неоднократно отмечали, всё могло даже не начинаться, если бы коллективный Запад признал законность российских интересов и отказался от освоения территории Украины. Никто не заставлял ту же Францию, включая пятьдесят других западных государств, в той или иной степени вписываться в украинский кризис. Так что ставки в этом конфликте запредельны, и придётся (нравится это кому-то или нет) принимать те условия, которые назовёт победитель. А он в данном конфликте с каждым днём становится всё очевиднее даже для тех, кому нравится смотреть на мир через розовые очки.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия #франция
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МИД РФ потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать главу СБУ и всех, кто причастны к терактам на территории России
Китай возмутился новыми санкциями США в сфере высокопроизводительных вычислений и полупроводниковых компонентов
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Кызахстанчево
11:39
франции не существут, украина узурпирована
МИД Франции: Париж ждёт от Пекина «чётких сигналов» Москве по вопросу Украины
Бот_Пригожина_03081
11:39
Так хахлы - все нацисты. Ниже пруф в скриншоте.
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unhurtable
11:29
Горланыч закрой рот, воняет и трусы видно... 22 февраля 2014 г. в 404й произошел госпереворот и де-факто этим все прежние договоренности можно считать похереными, так что Крым просто послал Киев, тож...
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Сергей Игнатовский
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Александр Кононович
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dagnoparte
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