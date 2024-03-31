Понятно, что Киев никого выдавать не будет. Это чисто для протокола — предупреждение для остальных стран перед дальнейшими действиями РФ.

Следствие по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», который стал вторым по количеству жертв в истории современной России после захвата школы в Беслане, продолжается, однако в распоряжении соответствующих органов уже имеются сведения, подтверждающие наиболее популярную и, к сожалению, правдоподобную версию: об участии украинских специальных служб.

реклама

Сегодня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия знает всех организаторов подготовки и проведения террористических актов на территории РФ, а спустя несколько часов МИД России выступил с заявлением, в котором потребовал от Украины немедленного ареста и выдачи всех причастных к терактам на российской территории.

Конкретные списки тех, кого Россия требует арестовать и выдать, МИД не оглашает, но отмечает, что в перечень входит глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, который на днях публично признался в том, что возглавляемое им ведомство организовывало теракты в России, в том числе подрыв Крымского моста, убийство журналистов и лидеров общественного мнения. Также в публикации отмечается гибель гражданских людей в результате действия террористической организации РДК, действующей под эгидой украинских спецслужб.

МИД РФ передал соответствующие требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Россия требует немедленно прекратить поддержку Украиной террористической деятельности, выдачи виновных и возмещения всего причинённого ущерба. Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что за нарушение взятых Украиной на себя обязательств по международным антитеррористическим конвенциям повлечёт за собой международно-правовую ответственность.

Понятно, что данное требование сугубо протокольное, и никого Украина выдавать не будет, ссылаясь на «неправильное», «сфабрикованное» и «такое-сякое» российское следствие. В данном случае это не важно. Важно то, какие действия будет предпринимать Россия в случае отказа Киева от исполнения требований. Можно ли считать требование МИД РФ ультиматумом киевскому руководству, ведь Украина, по сути, обвинена в пособничестве, организации и финансировании терроризма — большой вопрос. Ясно одно: руки у Москвы очень длинные, и если будет надо, вопрос будет решён уже другими ведомствами и другими средствами. Кому-то на Украине сейчас почему-то смешно, но что-то нам подсказывает, что скоро будет не до смеха.