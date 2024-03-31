Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать главу СБУ и всех, кто причастны к терактам на территории России
Понятно, что Киев никого выдавать не будет. Это чисто для протокола — предупреждение для остальных стран перед дальнейшими действиями РФ.

реклама

Следствие по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», который стал вторым по количеству жертв в истории современной России после захвата школы в Беслане, продолжается, однако в распоряжении соответствующих органов уже имеются сведения, подтверждающие наиболее популярную и, к сожалению, правдоподобную версию: об участии украинских специальных служб.

реклама

Сегодня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия знает всех организаторов подготовки и проведения террористических актов на территории РФ, а спустя несколько часов МИД России выступил с заявлением, в котором потребовал от Украины немедленного ареста и выдачи всех причастных к терактам на российской территории.

Конкретные списки тех, кого Россия требует арестовать и выдать, МИД не оглашает, но отмечает, что в перечень входит глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, который на днях публично признался в том, что возглавляемое им ведомство организовывало теракты в России, в том числе подрыв Крымского моста, убийство журналистов и лидеров общественного мнения. Также в публикации отмечается гибель гражданских людей в результате действия террористической организации РДК, действующей под эгидой украинских спецслужб.

МИД РФ передал соответствующие требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Россия требует немедленно прекратить поддержку Украиной террористической деятельности, выдачи виновных и возмещения всего причинённого ущерба. Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что за нарушение взятых Украиной на себя обязательств по международным антитеррористическим конвенциям повлечёт за собой международно-правовую ответственность.

Понятно, что данное требование сугубо протокольное, и никого Украина выдавать не будет, ссылаясь на «неправильное», «сфабрикованное» и «такое-сякое» российское следствие. В данном случае это не важно. Важно то, какие действия будет предпринимать Россия в случае отказа Киева от исполнения требований. Можно ли считать требование МИД РФ ультиматумом киевскому руководству, ведь Украина, по сути, обвинена в пособничестве, организации и финансировании терроризма — большой вопрос. Ясно одно: руки у Москвы очень длинные, и если будет надо, вопрос будет решён уже другими ведомствами и другими средствами. Кому-то на Украине сейчас почему-то смешно, но что-то нам подсказывает, что скоро будет не до смеха.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Минобороны подтвердило сегодняшний групповой удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Муки выбора - 4080 или 7900XTX
389
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
9
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
31
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
8
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
19
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
45
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
10
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
1
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
2

Сейчас обсуждают

Eppius
19:48
Хранция должна быть разрушена.
Франция анонсировала поставку Украине БТР VAB и ракет Aster 30
ev_rus
19:47
Найди видео на Ютубе "Поясняю за трассировку лучей", там ответ всем вам, неграмотным, в том числе и много про то, как выглядит Кибер без лучей старыми технологиями. Хотя и лучи то тоже старая технолог...
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Eppius
19:47
Маловато. Надо триллион вложить и построить огромный суперкомпутер который займет площадь всей территории сша. Он сможет за секунду придумать машину времени,вечный двигатель и ворпдвигатель для косми...
Microsoft и OpenAI строят дата-центр за 100 миллиардов долларов: "Звездные врата" ИИ.
Китя
19:46
Опять у тебя муть. Глянь какая красотища.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
daem0ns
19:46
аффтор жжот! он хочеть быть универсалом, и пейсать новостя на разные темы, не владея собсно предметом пейсания... .>>>...А роженицы среди коров просто рожают мертвых детёнышей.>>> роженицы среди коро...
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
Анна Семашко
19:37
Самый конченный маркет плейс, ждала 15 дней пока продавец собирет товар,и еще неделю на доставку.Просто ужас!! А связи с поддержкой вообще ни какой!!
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
Bashar Asad
19:36
Ждем S21FE
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
Genry
19:30
Только укры могут поверить, что Россия за месяц потеряла 20 Су-34. Укро пропаганда умножает потери России минимум в 10 раз, а гиперзвуковые ракеты тоже якобы сбивает, причём все.
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
Genry
19:23
Если автор чайник, то попытка написать статью даже про самолёты, превращается в советы по выращиванию чая. Во первых, наибольшим количеством самолёто-вылетов и сбитий укро-литаков обладает Су-35. Имен...
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
Китя
19:21
Ладно удачи тебе. Удаляю эту парашу.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем