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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны подтвердило сегодняшний групповой удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
За его нанесение отвечали БПЛА и стратегическая авиация.

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Групповые (на один уровень ниже массированных) удары по различным чувствительным объектам военного и двойного назначения на территории Украины наносятся ежедневно по нескольку раз: в неделю их количество может достигать 50—60 штук. С 22 марта ВС РФ добавили в перечень целей объекты энергетики и газодобывающей отрасли Украины, тем самым расширив географию и общий военный замысел. Удары наносятся по объектам электрогенерации, газовым хранилищам и прочим объектам энергетического комплекса Украины. Сегодня ночью был нанесён очередной такой удар, и факт его нанесения подтвердило Минобороны России.

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Согласно официальной сводке, удар носил статус группового, а для его нанесения использовались беспилотники и крылатые ракеты воздушного базирования, запускавшиеся со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. В результате удара, как сообщает МО РФ, была нарушена работа украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых осуществлялся выпуск и ремонт оружия и военной техники и производство боеприпасов.

Российское оборонное ведомство заявило о поражении назначенных объектов и, как следствие, о достижении всех целей удара. Из тематических групп в социальных сетях мы знаем, что сегодня ночью ракетные и беспилотные удары наносились по энергосистеме в Одесской области, а также на западе Украины. Судя по всему, речь снова идёт о подземном газовом хранилище в районе города Стрый во Львовской области, куда «прилетает» уже регулярно.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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