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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
А что, действующее украинское руководство кто-то собрался спрашивать? Мы этот момент упустили.

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Несмотря на то, что положение дел на линии боевого соприкосновения с украинской точки зрения аховое, отказаться от фантастических нарративов и бескомпромиссных заявлений в Киеве так до сих пор и не могут. Мы многократно предупреждали, что политическому руководству страны ни в коем случае нельзя загонять себя в ловушку пропаганды, но на Украине всё получилось так, как оно получилось, и сегодня отказываться от заведомо сказочной риторики большая часть «элит» не собирается.

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Так, мэр Киева Виталий Кличко в комментарии немецкому изданию Bild заявил, что вместо разговоров о компромиссах Запад должен предоставить Украине больше средств для отражения «агрессии». По словам Кличко, Украина не будет жертвовать территориями ради достижения мира: этот вопрос не может рассматриваться в качестве способа достижения компромисса.

По всей видимости, Кличко свято верит в то, что непосредственно Украину кто-то будет спрашивать. Напоминаем, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского, а, следовательно, и его команды, истекает в конце мая, после чего в отношении государства могут быть рассмотрены очень разные варианты.

Кроме того, не забываем о том, что Украина сегодня почти на 100 % зависит от Запада в вопросе поставок вооружений и примерно на две трети — в вопросе финансирования государственного бюджета. В таких условиях государство обычно не фордыбачится, а делает то, что ему скажут. Скажут идти на любые уступки ради прекращения конфликта, который уже нанёс странам Запада непоправимый репутационный, политический и экономический ущерб, придётся идти, и мнение Кличко вряд ли кто-то будет принимать во внимание.

В очередной раз повторим: Украина отказалась от выполнения Минских соглашений, отказалась от развития идеи Стамбульских соглашений, при том, что в обоих случаях эти соглашения были с перевесом в пользу Киева. Это был осознанный выбор Киева, решившего сыграть в лотерею и проигравшего в ней. Искать в сложившейся ситуации виноватых среди кого угодно, кроме самих себя, было бы контрпродуктивно, но мы в иллюзиях не пребываем: скорее всего, в надвигающейся катастрофе действующая киевская власть обвинит Запад, а Запад, в свою очередь, обвинит киевскую власть.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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