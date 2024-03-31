Что такое? Ведь в 2022 году эти «зубки» выглядели так смешно.

Пирамидальные противотанковые бетонные заграждения, в простонародье известные под грозным названием «зубы дракона», в конце 2022 года, когда их вдоль всей линии боевого соприкосновения возводили российские инженерные войска, для украинского руководства выглядели смешно, архаично и в высшей степени бессмысленно. Понять тогдашнюю реакцию официального Киева было нетрудно: окрылённые в корне неверно трактованными результатами Харьковского и Херсонского наступлений, представители украинского руководства поверили в то, что ВС РФ отошли со своих позиций не из стратегического замысла, а в ужасе перед «могуществом» ВСУ.

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Теперь же, когда реальность словно пыльным мешком из-за угла ударила по восприятию официальным Киевом действительности, нарратив изменился на диаметрально противоположный, и внезапно оказалось, что противотанковые рвы, минные поля, подземные бункеры и те самые «зубы дракона» — это совсем не смешно. Теперь уже украинская сторона, явно имея весомую разведывательную информацию, возводит свой аналог «линии Суровикина» практически по всей линии боевого соприкосновения со своей стороны.

В частности, в одной только Киевской области, как сообщил глава областной военной администрации региона Руслан Кравченко, установлено порядка десяти тысяч «зубов дракона», возведён противотанковый ров, готовится разветвлённая система окопов и блиндажей. В целом процесс возведения фортификаций в региона, отметил Кравченко, увеличивается в масштабах.

Собираются ли ВС РФ идти в наступление на Киевскую область, вопрос открытый. Одно ясно: без весомых оснований Украина возводить укрепления бы не стала. Возможно, руководство страны наконец-то осознало, что пора завязывать с PR-наступлениями и уходить в глухую оборону, но бытует мнение, что заниматься этим уже поздновато. Реалисты из числа военных аналитиков призывали Киев уходить в оборону и выторговывать у Москвы для себя хотя бы минимально приемлемые условия окончания конфликта, ставя последнюю в трудное положение с точки зрения военных издержек. Теперь же военная техника разбита в многочисленных попытках наступления, боеприпасы Запад в должном количестве производить не в состоянии, и в целом ситуация всем предельно понятная. Но к единственно верному выводу в Киеве, как видим, так и не приходят.