Декоммунизация — есть несуверенная власть плюс деэлектрификация всей страны.

Последствия, которые ожидают Украину в результате массированных и групповых ударов ВС РФ по объектам электрогенерации, ещё только предстоит в полной мере подсчитать и осознать. Ясно одно: удары наносятся непосредственно по машинным залам электростанций, а это означает, что восстановить их Украина самостоятельно не в состоянии в принципе, а если этим будет заниматься Россия при условии отхода к ней соответствующих территорий с полным международным признанием этой реальности, то процесс займёт долгие-долгие годы.

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Ситуация крайне тяжёлая, поскольку кампания по лишению Украины энергетического потенциала, по сути, только началась и неизвестно, на каком моменте она закончится. Тем временем киевское руководство фиксирует колоссальные повреждения ряда электростанций. Так, в компании «Центрэнерго» заявили, что расположенная в Харьковской области Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) полностью разрушена в результате российских комбинированных ударов.

Сообщается, что на станции уничтожены все энергоблоки, а экстренные службы занимаются разбором завалов. Сколько времени потребуется на завершение процесса разбора завалов, неизвестно, а уж сколько времени и средств понадобится для восстановления станции, даже и разговора не идёт.

Необходимо понимать, что энергетическое машиностроение, совместимое с украинскими электростанциями, сейчас имеется только в России. Если Киев после окончания конфликта (до окончания что бы то ни было делать в этом направлении совершенно бессмысленно) решит заручиться поддержкой западных производителей, то в таком случае придётся менять полностью всё оборудование на повреждённых станциях.

Как мы уже уточняли, если удары продолжатся, то энергосистема Украины будет держаться только за счёт атомных электростанций — Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Запорожская АЭС находится под контролем России и находится в режиме горячей остановки, то есть, не производит электроэнергию и уж тем более не отдаёт её в украинскую энергосистему. Наносить удары по атомным электростанциям Россия, по понятным причинам, не рискнёт, а это значит, что электричество на Украине в любом случае будет, но с колоссальным дефицитом и перебоями в снабжении.