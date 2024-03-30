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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия для ударов по украинской энергетике начала применять крылатые ракеты Х-101 с вдвое увеличенной боевой частью
Об этом сообщают в Киеве.

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С 22 марта ВС РФ после крайне затяжного перерыва возобновили нанесение беспилотных и ракетных ударов по объектам энергетики Украины. Мы не знаем, являются ли эти удары ответными — ударами возмездия за излишнюю наглость ВСУ, на которую ей права никто не давал — или же просто совпало, но, учитывая, что подобные действия разрабатываются сильно заранее, предположим, что в данном случае речь всё-таки идёт о совпадении.

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Отличительной особенностью ударов, возобновлённых в этом году, является то, что Россия стала выбивать непосредственно объекты генерации электроэнергии, то есть, машинные залы электростанций. Учитывая, какой точностью и какой мощностью должны обладать соответствующие ракеты, в Киеве предположили, что российские средства поражения были модифицированы.

И вот, проведённое Киевом расследование показало, что крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, являющиеся основной «рабочей лошадкой» ВС РФ при осуществлении ракетных ударов, были усилены: российские военные пожертвовали частью топливного бака, чтобы в два раза увеличить боевую часть: с 450 кг до 800 кг в тротиловом эквиваленте.

Как уточняется, дальность действия ракет Х-101 значительно превышает необходимую в рамках географии ударов по энергосистеме Украины, поэтому штатное количество топлива для них в рамках этой кампании избыточно, а вот увеличенная боевая часть действительно стала большой проблемой: ракета оснащается не только взрывчаткой, но и поражающими элементами, которые наносят колоссальный ущерб инфраструктуре.

#россия #украина #политика #боевые действия #ракеты #крылатые ракеты #х-101
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