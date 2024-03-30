Президент Украины при этом делает вид, что его страна может принимать самостоятельные решения.

В марте этого года Украина словно с цепи сорвалась и, несмотря на острейший дефицит техники, личного состава и средств поражения, в целях PR (читать — пропаганды) попыталась проникнуть и занять ряд общепризнанных российских населённых пунктов, параллельно осуществляя попытки, иногда незначительно, но всё же успешные, ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Понятно, что никакого реального ущерба лёгкие дроны нанести нефтеперерабатывающему заводу не могут даже в теории, и что всё это было лишь очередной PR-кампанией команды Зеленского, но в США не на шутку встревожились, и, как сообщало недавно издание Financial Times, по сути, в приказном порядке потребовали от Украины прекратить заниматься тем, чем она занимается, опасаясь скачков цен на мировом топливном рынке.

В интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США «недовольны» тем, что ВСУ атакую российскую энергетическую инфраструктуру. Но, исходя из комментария Зеленского, подчиняться требованию Киев не собирается:

«Никто не может указывать нам, чего нельзя делать», — верит Зеленский, страна которого целиком и полностью зависит от воли тех, кто указывают ему, что делать, и страна которого сейчас стремительно теряет собственную энергетику в рамках ударов возмездия.

Мы много раз об этом говорили, но не постесняемся повторить в очередной раз. В юридических рамках (с ними можно спорить, можно не соглашаться, можно гневаться, но они такие) текущего конфликта, который для России является специальной военной операцией, а для Украины просто военным положением, у Киева нет никакого права на нанесение ударов по территории РФ. Именно по этой причине любые атаки ВСУ по объектам на территории России без исключения классифицируются Минобороны РФ как террористические. Проще говоря, если Украина хочет наносить удары по России, то она должна объявить формальную войну, но в таком случае все поставки вооружений Киеву и финансирование страны Западом попадут под запрет, и именно по этой причине Запад запретил Украине переводить статус конфликта в полноценную войну: в этом случае он бы очень быстро закончился по причине схлопывания украинской экономики и истощения её собственных запасов вооружений.