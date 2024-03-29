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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ: террористы после нападения на «Крокус Сити Холл» направлялись в Киев за вознаграждением
Террористы это в принципе люди интеллектом не обезображенные, а в этом случае так вообще уровень мышления запредельно низкий.

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Следствие по делу о террористическом акте, устроенном группой террористов ровно неделю назад в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжается, и по мере ведения дела начинают вскрываться дополнительные подробности, которые, впрочем, ведут к наиболее популярной версии — причастности к данному преступлению украинских специальных служб.

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Как сообщил сегодня Следственный комитет России (СК РФ), было установлено, что исполнители террористического акта координировали свои действия посредством голосовых сообщений через мессенджер Telegram с неким мужчиной, назвавшим свой псевдоним. Этот человек координировал действия террористов на этапе подготовки и после осуществления теракта в «Крокусе», и именно он дал исполнителям теракта указание двигаться в сторону российско-украинской границы, дабы впоследствии попасть в Киев и получить вознаграждение за своё преступление.

Необходимо понимать, что террорист, кем бы он ни был, это по определению личность, отнюдь не обезображенная интеллектом. Разумное, способное сопротивляться зомбированию и идеологической обработке человеческое существо на подобное преступление изначально никогда бы не пошло ни под каким предлогом. Так что в данном случае совершенно неудивительно, что исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», по сути, «развели» и велели двигаться в сторону Украины — государства, с которым у России сейчас масштабный вооружённый конфликт и, как следствие, максимальная степень охраны границы.

Возможно, координатор рассчитывал, что террористов ликвидируют прямо на месте, и таким образом следы будут частично заметены, и дальше уже импровизировал, также не понимая оперативной обстановки. В любом случае, следствие ещё продолжается: террористы задержаны до 22 мая. Распутать этот клубок обязательно нужно, причём сделать это необходимо с максимальным количеством доказательств, которые затем будут предоставлены дружественным и нейтральным с Россией государствам, поскольку если причастность украинских специальных служб будет подтверждена, то все возможности для ликвидации главарей этих спецслужб у России имеются, и всех, кого надо, Москва должна будет о своих действиях предупредить.

#россия #политика
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