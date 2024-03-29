Почти ко Дню космонавтики.

Россия продолжает развивать космическую отрасль, тем более что стране необходимо уже просто в авральном режиме нагонять те же Соединённые Штаты в количестве разведывательных спутников и спутников связи, создавая собственную орбитальную станцию и попутно реализуя проект «Сфера», представляющий собой отечественный спутниковый интернет, который в перспективе должен будет стать аналогом Starlink — правда, в региональном, а не глобальном масштабе.

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С целью реализации всех вышеуказанных планов в России была разработана новая модульная ракета-носитель «Ангара», которая в зависимости от количества пристыкованных к ней ускорителей может быть ракетой либо лёгкого, либо тяжёлого класса. Основным российским гражданским космодромом должен стать «Восточный», и во время его строительства вся инфраструктура, готовая принимать и обслуживать ракеты класса «Ангара», была заранее предусмотрена. И вот, первый пуск с «Восточного» тяжёлого варианта ракеты «Ангара» с индексом «А5» назначен на 9 апреля. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что ракета будет запущена с разгонным блоком «Орион» и с полезной нагрузкой; что это будет за полезная нагрузка, впрочем, не уточняется.

Напомним, что ракеты «Ангара» лёгкого и тяжёлого классов должны будут заменить «Союзы» и «Протоны» соответственно. Работает «Ангара» на керосине, сжигаемом без остатка в чистом кислороде. Таким образом, ракета относится к категории экологически чистых, чего о том же «Протоне», работающем на другом топливе, увы, сказать невозможно.