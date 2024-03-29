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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек СНГ заявил, что страны-члены содружества могут создать замену системе SWIFT
Могут. Вопрос: зачем? Если страны БРИКС собираются делать то же самое, и всем остальным придётся к ней подключаться, чтобы торговать?

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На протяжении долгого времени система обмена межбанковскими сообщениями SWIFT полностью доминировала в мировой торговле при осуществлении транзакций. После того, как страны коллективного Запада стали откровенно борзеть и использовать своё экономическое влияние как оружие — в нарушение и всех норм международного права, и уставов международных организаций, и банального здравого смысла — государства, которых такое поведение бывшего гегемона стало напрягать, начали формировать собственную платёжную систему.

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Сейчас эти государства-«бунтари» объединяются в группу БРИКС, которая в перспективе явно организует свою собственную систему обмена банковскими сообщениями, в основу которой лягут уже имеющиеся системы, используемые внутри государств-членов БРИКС, преимущественно России и Китая.

Тем не менее, отдельные чиновники, пытающиеся раздуть свою важность в этом стремительно меняющемся мире, предлагают, по сути, задублировать аналог SWIFT, но на уровне Содружества Независимых Государств (СНГ). По крайней мере, с таким предложением выступил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев.

Насколько эта идея логична, учитывая, что все члены СНГ, которые хотят продолжать работать с Россией, подключают свои банки к российской системе обмена банковскими сообщениями, сотрудничая на уровне Евразийского экономического союза, совершенно неясно. Безусловно, необходимо создавать аналог SWIFT, чтобы в будущем именно западные страны подключались к нему, а не наоборот, но делать это надо целенаправленно и скрупулёзно, не мешая более глобальному проекту.

#россия #финансы #политика
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