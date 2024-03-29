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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Канаде заявили, что арсеналы страны опустошены в результате отправок техники и боеприпасов на Украину
Они и так-то были смехотворными, а теперь и вовсе шаром покати.

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Несмотря на то, что с военной точки зрения Канада не представляет совершенно никакого значения, данное североамериканское государство из кожи вон лезло, чтобы обеспечить Украину военной «помощью». Дошло до того, что в комментарии изданию Globe and Mail министр обороны Канады Билл Блэр заявил о критическом опустошении «кладовки» (арсеналов) государства.

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Таким образом, Канада физически утратила возможность оказывать Киеву дальнейшую материальную поддержку с военной точки зрения. Если, конечно, не решит опустошить не только «кладовку», но и непосредственно обезоружить находящиеся на боевом дежурстве части и подразделения. В данном плане не стоит недооценивать готовность Канады давить на педаль акселератора: никаких военных угроз у Оттавы нет, можно полностью демилитаризоваться в пользу Украины, и не потерять в безопасности.

Напомним, что страны коллективного Запада начали активно снабжать Украину вооружениями после того, как стало понятно, что первоначальный американо-европейский план по нанесению России сокрушительного удара незаконными односторонними санкциями провалился. Свои собственные (доставшиеся в наследство от СССР/России) запасы техники Украина растратила примерно к июню 2022 года, а дальше, как мы помним, эшелонами шли поставки техники сначала из Восточной Европы, а потом, по мере их выбивания, начались поставки уже непосредственно западной техники.

К желаемому для Запада результату это также не привело, поэтому сейчас у спонсоров этого конфликта настоящая паника и истерика: пути назад уже нет, Запад сам сжёг за собой все мосты, а дальнейшая поддержка Киева возможно разве что посредством прямой интервенции НАТО или части входящих в состав данного блока государств. Впрочем, на это европейцы и уж тем более американцы не готовы, потому что прекрасно понимают, чем эта авантюра для них закончится.

#россия #украина #политика #боевые действия #канада
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