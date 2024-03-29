Проблема, однако.

Понимая, что все разговоры про очередной «контрнаступ» в этом году и в каком бы то ни было ещё году — это не более чем сказки, играющие роль сладкого сиропа, которым нужно запить горькую пилюлю правды, в командовании ВСУ готовятся к наступлению. Вот только, естественно, не к своему, а к российскому. Под это дело практически по всей линии боевого соприкосновения спешно возводятся фортификации, причём наиболее опасные и вероятные с точки зрения украинского командования направления удара укрепляются особенно тщательно.

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Одним из таких вероятных направлений в ВСУ, по всей видимости, считают Одессу, поэтому в командовании украинской армии показали кадры возведения в Одесской области соответствующих укреплений.

Укрепления представляют собой бетонные блоки-бункеры, бетонные пирамидальные заграждения («зубы дракона»), а также «специально разработанные» подземные места размещения личного состава. Проще говоря, промышленная землянка.

Согласно комментарию командования ВСУ, в одесской области установлено свыше пяти тысяч бетонных «зубов дракона», накопаны траншеи, сооружены блиндажи и прочие укрытия как для личного состава, так и для военной техники. Окопы при этом, как сообщается, защищены гидроизоляцией и укреплены опалубкой.