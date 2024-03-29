Мог ещё вспомнить, что люди теплокровные и выделяют примерно 120—150 Вт тепла в час.

Сегодня ночью, плавно переходя в утро, российская армия осуществила масштабный (пока неизвестно, каков был его реальный статус — групповой или массированный) удар по энергосистеме Украины. Компания «Укрэнерго», заведующая энергетикой страны, сообщила о повреждении ряда тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС). Причём, судя по комментарию «Укрэнерго», повреждения получило непосредственно оборудование станций.

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Поскольку кадров ударов в этот раз не было, и ещё предстоит понять, по какой причине, оценить реальный масштаб ущерба невозможно. Ясно одно: если, как и неделю назад, удары наносились по объектам именно электрогенерации — машинным залам электростанций — то их восстановление в реалиях современной Украины невозможно в принципе, и станции нужно будет списывать как минимум до окончания боевых действий, а там уж будет зависеть от итогов конфликта, на чью долю выпадет восстановление повреждённой энергетики.

Спустя некоторое время факт масштабного удара подтвердил и министр энергетики Украины Герман Галущенко, заявивший, что ВС РФ наносили удары по энергообъектам в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. В реальности же сообщалось, что удары также наносились по энергообъектам на западе Украины.

Как отметил Галущенко, сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий ударов, но не уточнил, как их можно ликвидировать в условиях отсутствия на Украине энергетического машиностроения. Получается замкнутый круг: чтобы произвести энергетическое оборудование, нужна энергия, а её нет и долго не будет. Завершил своё обращение Галущенко воодушевляющим предложением «Свет внутри нас». Так-то оно, конечно, так, но можно было ещё вспомнить, что люди являются теплокровными и выделяют примерно 120—150 Вт тепла в час. Почему-то при этом почти никто с украинской стороны не отмечает гуманность, проявляемую российским военно-политическим руководством: удары-то начали наноситься уже в разгар весны, когда на улице уже сравнительно тепло, хотя технически ничто не мешало наносить их посреди зимы.