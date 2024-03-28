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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуров: тысячи пользователей Telegram, призывавших к терактам, были заблокированы
Мессенджер внедряет решение для более эффективной обработки жалоб, а пользователям из РФ, РБ и Украины разрешат ограничивать круг тех, кто могут присылать личные сообщения.

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После террористического акта в «Крокус Сити Холле», для исполнения которого террористы, согласно имеющимся сведениям, вербовались посредством мессенджера Telegram, в том же самом мессенджере стали набирать активность призывы к осуществлению новых террористических актов, в основном, понятное дело, в России.

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Количество жалоб на эти призывы, которые стали поступать пользователям мессенджера в личные сообщения, стало поистине огромным, поэтому после стабилизации ситуации основатель Telegram Павел Дуров опубликовал сообщение, в котором заявил о применении ряда «технических и организационных мер» для предотвращения дальнейшей активности вышеуказанного рода. В ходе процесса были пресечены десятки тысяч попыток отправить сообщения с призывами к терактам, а тысячи пользователей Telegram, участвовавших в этой деятельности, получили бессрочные блокировки учётных записей.

Дополнительно Дуров отметил, что с начала следующей недели все пользователи Telegram из РФ, Беларуси и Украины смогут ограничивать круг лиц, которые могут присылать им личные сообщения. Вместе с тем в Telegram вводится решение на основе искусственного интеллекта, призванное эффективнее обрабатывать жалобы.

#telegram #мессенджеры
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Количество пользователей Telegram достигло 900 миллионов — Дуров
Песков: планов блокировать Telegram в России сейчас нет
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