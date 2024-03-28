Были бы умнее, поставили бы свои «элиты» на место и не дали бы попирать свои интересы. Но увы.

После того как в 2022 году начался массовый исход западного бизнеса из России, ряд корпораций, для которых российский рынок был ключевым, потеряли огромную часть дохода. В общей же сложности потери западного капитала от ухода с российского рынка превысили 107 миллиардов долларов. По крайней мере, такую цифру приводит агентство Reuters со ссылкой на отчёты соответствующих компаний.

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Как уточняет агентство, речь идёт не только о прямых потерях, но и о «недополученной прибыли», а также о списании российских активов. Reuters отмечает, что с российского рынка ушли порядка тысячи западных и тесно связанных с западными (японские, корейские) компаний. Большая часть при этом сохранила свою деятельность в России либо напрямую, либо через компании-прокладки. Те же, кто «ушли» «с концами», на деле поставляют свои товары в условные страны Средней Азии, причём физически туда никогда даже не попадают, по документам обозначая Россию как страну транзита.

Во всей этой истории следует отметить бесхребетность в первую очередь европейского крупного бизнеса, который не приструнил своё политическое руководство и не указал ему на его место, а послушался указаний и покинул российский рынок в рамках развязанной Западом экономической агрессии против РФ. Теперь уже, бытует мнение, возвращаться слишком поздно: громадный и платёжеспособный российский рынок уже занят, и возвращаться на него придётся, по сути, с нуля.