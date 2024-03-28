Италия никого никуда отправлять не хочет. А вот Макрон, судя по всему, не вполне осознаёт, что французских военных будет ждать на Украине.

Как мы уже отмечали неоднократно, неосторожные комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона касательно того, что «нельзя исключать» возможности отправки европейских войск на Украину с целью спасения ситуации, в России никого, естественно, не испугали. Наоборот: только в очередной раз укрепили понимание того, с кем на самом деле идёт конфликт на территории Украины и каковы в этом конфликте ставки. Чего не скажешь о европейцах, которые прекрасно понимают, чем закончится ввод европейских войск на Украину.

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Осознаёт это, как ни странно, и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, приходившая к власти на одних лозунгах, а уже из кресла премьера, по «демократической» традиции, вещавшая совсем другие. В частности, Мелони в комментарии итальянской прессе заявила, что лично выражала несогласие с президентом Франции Макроном относительно его комментариев по отправке войск на Украину и советовала ему выбирать выражения и быть осторожным в своих высказываниях.

Российское политическое руководство уже объяснило французской стороне, что французские войска, если они появятся на Украине, будут законной целью для ударов ВС РФ. И в таком случае эти войска вернутся на родину навсегда, и понятно, в каком виде.

Единственный выход и для Украины, и для Запада — это договориться с Москвой хотя бы о частичном сохранении собственного лица по итогу этого конфликта. Чем дальше затягивается кризис, тем сложнее Западу будет сохранить лицо, а Украине — государственность.