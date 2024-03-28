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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Италии Мелони заявила, что советовала Макрону быть осторожным в высказываниях об отправке войск на Украину
Италия никого никуда отправлять не хочет. А вот Макрон, судя по всему, не вполне осознаёт, что французских военных будет ждать на Украине.

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Как мы уже отмечали неоднократно, неосторожные комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона касательно того, что «нельзя исключать» возможности отправки европейских войск на Украину с целью спасения ситуации, в России никого, естественно, не испугали. Наоборот: только в очередной раз укрепили понимание того, с кем на самом деле идёт конфликт на территории Украины и каковы в этом конфликте ставки. Чего не скажешь о европейцах, которые прекрасно понимают, чем закончится ввод европейских войск на Украину.

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Осознаёт это, как ни странно, и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, приходившая к власти на одних лозунгах, а уже из кресла премьера, по «демократической» традиции, вещавшая совсем другие. В частности, Мелони в комментарии итальянской прессе заявила, что лично выражала несогласие с президентом Франции Макроном относительно его комментариев по отправке войск на Украину и советовала ему выбирать выражения и быть осторожным в своих высказываниях.

Российское политическое руководство уже объяснило французской стороне, что французские войска, если они появятся на Украине, будут законной целью для ударов ВС РФ. И в таком случае эти войска вернутся на родину навсегда, и понятно, в каком виде.

Единственный выход и для Украины, и для Запада — это договориться с Москвой хотя бы о частичном сохранении собственного лица по итогу этого конфликта. Чем дальше затягивается кризис, тем сложнее Западу будет сохранить лицо, а Украине — государственность.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция #италия
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