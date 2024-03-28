И здесь в расчёт принимаются все аспекты отсутствия этой готовности.

Несмотря на то, что, по сути, наступательные действия ВС РФ идут на протяжении уже нескольких месяцев, в наиболее сильно «топящих» за Украину западных средствах массовой информации продолжают делать вид, что на самом деле на линии боевого соприкосновения «тупик», и что реальное российское наступление только находится в процессе подготовки. Как пишет издание The Economist, Россия планирует наступательные действия, в то время как Украина не готова к ним по целому ряду параметров.

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Согласно упомянутым в статье сведениям, на Украине, во-первых, настоящая проблема с привлечением людских ресурсов: большое количество отказников, дезертиров, уклонистов. Во-вторых, колоссальные потери в военной технике, которые не восполняются в должном количестве ни собственным украинским производством, ни поставками с Запада. И в-третьих, украинское руководство до последнего момента (во многом до сих пор) мечтает об очередном «контрнаступлении», критически упустив время для развёртывания масштабных линий обороны.

Сейчас, уточняет The Economist, время для наступления ещё не подошло, поскольку на линии боевого соприкосновения период распутицы, но как только погодные условия будут тому способствовать, можно ожидать начала активных действий с российской стороны. За это время, а это примерно 1—1,5 месяца, Киеву, убеждено издание, нужно с утроенной силой возводить «надёжную» оборонительную линию.

Каким образом Украина должна удерживать эту оборонительную линию, учитывая, что у России господство в воздухе, и бомбардировочная авиация просто разнесёт фортификации на пути следования наступающих групп, The Economist, естественно, не уточняет, иначе можно прийти к неудобным выводам, рушащим весь нелепый нарратив.