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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер допустил возможность стать посредником для переговоров по Украине
Для этого он намерен использовать свои тёплые отношения с президентом России.

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Поскольку то, чем закончится украинский кризис, сегодня понятно уже даже тем, кто из последних сил пытаются убедить себя в обратном, всё громче начинают звучать голоса о необходимости переговоров. Пока что эти голоса, впрочем, не готовы признать, что переговоры будут либо на условиях России, либо их не будет вовсе, потому что для всего остального время упущено, и упущено Украиной с Западом, поэтому предлагают проводить переговоры просто ради переговоров. Как, например, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, заявивший, что готов посодействовать проведению переговоров по Украине.

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По словам Шрёдера, за время, когда он был канцлером Германии, они с Путиным очень хорошо сотрудничали и установили тёплые личные отношения. Как считает экс-канцлер Германии, это обстоятельство может помочь реализации переговорного процесса.

Необходимо понимать, что в рамках переговоров Россия будет ставить условие создания новой архитектуры европейской безопасности с ключевой ролью Москвы в её организации. Это, в частности, будет означать отодвигание инфраструктуры НАТО на границы 1997 года и, возможно, возвращение к договорам о запрещении размещения ударных вооружений на территориях будущих «буферных» государств. На такие условия Запад, по крайней мере, в лице его действующих политических руководителей, не готов, потому что совершенно справедливо сочтёт это собственным геополитическим поражением. Впрочем, никто же не тянул Запад за руку и не заставлял вести против России конфликт руками Украины, оказывая той бесконечную поддержку и параллельно налагая на РФ незаконные рестрикции. Геополитическая реальность изменилась, и гипотетические переговоры должны эту реальность отразить; иначе — какой смысл?

Отметим, что Герхард Шрёдер был последним канцлером Германии, заботившемся в первую очередь об интересах самой федеративной республики. Именно стараниями Шрёдера отношения Германии и России, выгодные в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь самой Германии, были возведены до небывалого за всю историю уровня. Всё то, что было дальше, вы прекрасно знаете: застой и деградация при Ангеле Меркель и то, что невозможно описать цензурными словами, при Олафе Шольце.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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