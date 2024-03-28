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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что в последний раз говорил с Путиным в конце 2022 года
Да, собственно, о чём российскому руководству с тобой говорить-то?

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В декабре 2022 года. Именно тогда, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, он в последний раз беседовал с президентом России Владимиром Путиным. До этого момента, отметил глава немецкого правительства, контакты были чаще, а после прекратились окончательно. По какой причине они прекратились, не уточняется, но нетрудно догадаться, что это связано с позицией, которую заняла Германия в отношении России.

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Напомним, что Германия является второй после США страной по объёму переданных Украине вооружений и боеприпасов. Проще говоря, Берлин напрямую финансирует враждебное России государство. В такой ситуации совершенно неудивительно, почему все контакты между высшим политическим руководством РФ и ФРГ полностью прекращены.

Ранее Шольц заявлял, что для начала переговоров с Путиным должен настать «правильный момент», забыв, что данное утверждение верно только в обратную сторону: это для переговоров с Шольцем должен настать правильный момент.

Учитывая, что добрососедские отношения с Россией нужны в первую (и, по большому счёту, в последнюю) очередь самой Германии, поведение нынешних немецких «элит» вызывает массу вопросов, на которые невозможно дать вразумительные ответы. Полагаем, что в российском руководстве надежд на действующую немецкую администрацию с её инфантильными набранными буквально с улицы политиками уже не возлагают: говорить с этими людьми о чём-то существенном невозможно, поскольку у них отсутствует долгосрочное планирование и критическое мышление.

#россия #политика #германия
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