Любые блокировки — дело весьма бессмысленное. Но объяснять это почему-то всегда бесполезно.

Мессенджер Telegram за счёт своей политики является одним из ключевых источников информации для огромного количества пользователей. Как для россиян, желающих услышать альтернативные или же более полные по отношению к официальным сведения касательно тех или иных событий, так и для украинцев, уставших от бесконечной лжи, льющейся на них из всех утюгов относительно текущего конфликта. Telegram, а, вернее, различные каналы, озвучивающие альтернативные и не всегда соответствующие официальным государственным точки зрения, уже считается на Украине угрозой национальной безопасности, и, по всей видимости, указ о блокировке мессенжера всё-таки будет продавлен.

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Как вы помните, много лет назад Telegram и в России пытались блокировать. Закончилось это тем, что Роскомнадзор ведёт в Telegram официальный канал. С тех пор, как вы понимаете, в информационном поле многое изменилось, но на действия российских властей относительно данного мессенджера это больше не влияет: даже наоборот — и политические деятели в России, и ведущие новостей, и различные «лидеры общественного мнения», все продвигают свои каналы именно в Telegram.

В этой связи говорить о блокировке мессенджера было бы не просто глупо, а в высшей степени контрпродуктивно. Вот и не говорят. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, планов блокировать Telegram в России в настоящий момент нет.

Вместе с тем Песков отметил, что Telegram применяется не только в благих целях, но и, как выясняется, является средством коммуникации террористов и прочих преступников, пытающихся нанести вред России и её гражданам. В этой связи Песков добавил, что от основателя Telegram Павла Дурова в России ожидают большего внимания к своему творению относительно общения в нём криминальных элементов.

К слову, мы не знаем, насколько активно администрация Telegram и Дуров лично сотрудничают с российским следствием в отношении расследования террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта сего года. Ведь не секрет, что террористов вербовали, и инструкции они получали именно через Telegram. Логично предположить, что если комментарии Дурова о готовности к противодействию террору были не пустыми звуками, то он хотя бы непублично, но предоставит российским следственным органам и специальным службам информацию о переписке террористов, позволив выйти и на посредников и, возможно, даже на заказчиков преступления.