Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков: планов блокировать Telegram в России сейчас нет
Любые блокировки — дело весьма бессмысленное. Но объяснять это почему-то всегда бесполезно.

реклама

Мессенджер Telegram за счёт своей политики является одним из ключевых источников информации для огромного количества пользователей. Как для россиян, желающих услышать альтернативные или же более полные по отношению к официальным сведения касательно тех или иных событий, так и для украинцев, уставших от бесконечной лжи, льющейся на них из всех утюгов относительно текущего конфликта. Telegram, а, вернее, различные каналы, озвучивающие альтернативные и не всегда соответствующие официальным государственным точки зрения, уже считается на Украине угрозой национальной безопасности, и, по всей видимости, указ о блокировке мессенжера всё-таки будет продавлен.

реклама

Как вы помните, много лет назад Telegram и в России пытались блокировать. Закончилось это тем, что Роскомнадзор ведёт в Telegram официальный канал. С тех пор, как вы понимаете, в информационном поле многое изменилось, но на действия российских властей относительно данного мессенджера это больше не влияет: даже наоборот — и политические деятели в России, и ведущие новостей, и различные «лидеры общественного мнения», все продвигают свои каналы именно в Telegram.

В этой связи говорить о блокировке мессенджера было бы не просто глупо, а в высшей степени контрпродуктивно. Вот и не говорят. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, планов блокировать Telegram в России в настоящий момент нет.

Вместе с тем Песков отметил, что Telegram применяется не только в благих целях, но и, как выясняется, является средством коммуникации террористов и прочих преступников, пытающихся нанести вред России и её гражданам. В этой связи Песков добавил, что от основателя Telegram Павла Дурова в России ожидают большего внимания к своему творению относительно общения в нём криминальных элементов.

К слову, мы не знаем, насколько активно администрация Telegram и Дуров лично сотрудничают с российским следствием в отношении расследования террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта сего года. Ведь не секрет, что террористов вербовали, и инструкции они получали именно через Telegram. Логично предположить, что если комментарии Дурова о готовности к противодействию террору были не пустыми звуками, то он хотя бы непублично, но предоставит российским следственным органам и специальным службам информацию о переписке террористов, позволив выйти и на посредников и, возможно, даже на заказчиков преступления.

#россия #политика #telegram
+
Написать комментарий (0)
Ещё один танк M1 Abrams подбит в зоне СВО в районе Бердычей
Путин — о Западе: для нас нет недружественных стран, есть недружественные элиты в этих странах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
13
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
14
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
82
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
32
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
5
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
28
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
8
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
18

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
10:59
Это не агрессия, а раздача пиздюлей бандеровцам. Омерика же не агрессивная страна и РФ тоже.
Путин: у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе
nukemall
10:55
Это разработка фирмы Cadillac Gage на основе их броневика V-100 Commando представленного в 1963 году и широко применявшегося во Вьетнаме.
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
kauksi
10:55
Возьми уже на Озоне народную Zotac 4070 за 49 тыщ и не надо ни супер ни 4080 для 2к все летает, не говоря уже про 1080
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
FelsheR-BAN100712
10:55
Согласен - но так на войне принято, ответочка не понравилась - сорян, горящим в доме профсоюзов тоже не нравилось, да и москалякам на гиляках. В грузии когда была извините весна? В Чечне все знаем ког...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Артём Николаев
10:53
Microlab жив!
Компания Bowers & Wilkins представила фирменные колонки премиум-класса Series 700
Александр
10:49
Амеры по япошкам ядренбатоном вдарили и теперь те их лучшие друзья. Так что идёт процесс дружбы народов по американски, но более мягкий.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Юрий Баринов
10:46
Со времён Петра Первого на русском флоте вся терминология на голландском, и что-то не забыли русский за 300 лет
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
FelsheR-BAN100712
10:46
Дебил, это точно не главное. И даже не на повестке дня. Не надо такими производствами страну засирать, если есть Китай. Денег у РФ до жопы, все купим.
В Китае насчитывается 129 производителей электромобилей и гибридов
Cowboy Huggies
10:45
Денег просто надо админу
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
Юрий Баринов
10:45
За границу ваш батюшка летал тоже без знания английского?
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем