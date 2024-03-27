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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин — о Западе: для нас нет недружественных стран, есть недружественные элиты в этих странах
Простые люди-то везде одинаковые.

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После того как страны коллективного Запада выбрали для себя путь конфронтации с Россией, стало необходимо чётко разграничивать правительства соответствующих стран от их граждан. Простым гражданам делить нечего, они хотели бы и дальше беспрепятственно и спокойно сотрудничать с Россией ради повышения общего благосостояния. Политические элиты же максимально далеки от чаяний своих народов, поэтому готовы пожертвовать их интересами ради своих интересов.

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И вот, о том, что нужно отделять «элиты» от непосредственно стран, сегодня заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с работниками культуры Тверской области. По словам Путина, для России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты, находящиеся в этих странах во власти и принимающие политические решения.

Таким образом, Путин, по большому счёту, демонстрирует, что Россия готова возвращаться к сотрудничеству с Западом, если к власти в соответствующих государствах будут приходить вменяемые элиты, готовые на равных условиях работать с Москвой. Политике бесконечных уступок России, взамен на которые она не получает ничего, пришёл конец.

Приближает ли российское политическое руководство момент, когда хотя бы в Европе (с США всё понятно, да и для России экономические отношения с США совершенно не важны в сравнении с Европой) к власти будут приходить хотя бы вменяемые руководители, вопрос хороший. В этом направлении необходимо работать: поддерживать политические силы, стремящиеся к урегулированию конфликтной ситуации и не заниматься губительным легитимизмом. Во главе угла должны стоять российские интересы, а каким способом они будут достигаться — это уже дело десятое.

#россия #сша #политика #евросоюз
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