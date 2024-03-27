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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВС ВСУ заявили, что могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты
Опять начинается.

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В чём преимущество гиперзвуковых средств поражения? Наиболее красноречиво об этом ещё пару лет назад выразился президент США Джо Байден: гиперзвуковая ракета — это как обычная ракета, только её нельзя сбить. Тем не менее, на Украине, как вы понимаете, умеют не только сбивать дроны банками с огурцами, но и в принципе несбиваемые гиперзвуковые ракеты сбивать тоже научились, причём средствами, которые для этого не предназначены и ещё долго предназначены не будут.

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Так, новый спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, который на данном посту заменил не готового бесконечно обманывать людей Юрия Игната, заявил, что у предоставленных Западом Киеву систем противовоздушной обороны SAMP/T и Patriot имеются возможности перехватывать российские гиперзвуковые ракеты.

Впрочем, есть одно «но»: перехватывать они их, если верить Евлашу, могут только на этапе захода ракет на так называемую ударную траекторию, когда их скорость снижается с гиперзвука до верхнего предела сверхзвука — с 9 махов до 4,5 махов. Проще говоря, в крайне короткий по продолжительности промежуток времени: для этого, как вы понимаете, должна сложиться масса факторов, которые в реальности при чудовищном дефиците ПВО у Украины не складываются.

Хотя комментарий Евлаша может прозвучать убедительно, но на деле ни одного реально зафиксированного случая перехвата российской гиперзвуковой ракеты не было и вряд ли будет. Фотографии Виталия Кличко с обломками якобы «Кинжала» не учитываем: это рассчитано совсем на пещерных людей, не знающих ни про Google, ни про «Яндекс», ни про элементарный поиск в Сети.

В реальности, конечно, гиперзвуковые ракеты на данном этапе развития остаются неуязвимыми, и «сбить» их можно разве что объектом, удар по которому и подразумевался.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #гиперзвуковое оружие
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