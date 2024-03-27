Запад очень сильно недооценил возможности РФ, справедливо отмечает издание.

Когда летом 2022 года стало очевидно, что конфликт на Украине из состояния ограниченной специальной военной операции де-факто превращается в длительный конфликт на истощение ВСУ — а именно такой вариант ведения боевых действий избрали в Генштабе ВС РФ — то многие аналитики, обладающие настоящим военным образованием и опытом, ещё тогда отмечали, что время в такого рода конфликте на стороне России. В конце прошлого года, когда так называемое контрнаступление ВСУ обернулось для Киева полным фиаско, что-то понимать начали и в западном политическом классе.

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Потихоньку западное общественное мнение стали перестраивать под суровую реальность, а именно: Украина в лучшем случае сохранится в текущих фактических границах, а условием победы для Киева станет, видите ли, уже не выход государства на границы 1991 года, что совершенно невозможно, а «окончание боевых действий в суверенном, демократическом статусе».

Всё бы ничего, но решать, как и когда закончится украинский кризис, будет не Запад и, по всей видимости, даже не Украина, а Россия. И глядя на складывающуюся ситуацию, немецкое издание Welt выразило сомнение в том, что текущий конфликт затянется ещё на несколько лет.

По мнению журналистов, Запад критически недооценил возможности России, и «есть много оснований полагать», что боевые действия будут заморожены, причём уже в этом году. В рамках заморозки конфликта, продолжают фантазировать журналисты Welt, будет сохранён фактический статус территорий без дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь территории Украины, поставки вооружений с Запада будут прекращены, а Украине придётся навсегда забыть о своём стремлении в НАТО и ЕС.

Весьма странный прогноз, надо признать, поскольку в нём не учитывается главное: России заморозка конфликта сейчас зачем? ВС РФ пусть и медленно, но продвигаются вперёд, политическое руководство страны говорит о необходимости создания «санитарной зоны» с целью обезопасить приграничные территории России. Кроме того, заморозка конфликта не решает ни одной из поставленных перед специальной военной операцией задач. Вероятно, в Welt под термином «заморозка» подразумевают полную капитуляцию Киева, дабы не шокировать своих читателей. Наконец, бытует мнение, что Москва после всего, что позволил себе коллективный Запад, на мирные соглашения пойдёт только при условии, если в них будет обсуждаться как минимум новая европейская архитектура безопасности с безусловным и ключевым участием России в ней. Для чего-то меньшего поезд давным-давно уже ушёл.