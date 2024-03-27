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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegraph: Британия в случае конфликта с Россией продержится не дольше двух месяцев
Оптимисты. Какие ещё два месяца?

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Затеяв конфликт против России, коллективный Запад просчитался, по сути, во всём. Экономическая агрессия с беспрецедентным количеством незаконных односторонних рестрикций («санкций») не сработала, накачивание Украины оружием ценой оголения собственных вооружённых сил не сработало, надежды на внутреннюю дестабилизацию РФ также не сработали. Вариантов противодействия уже не осталось, тем более что прямое столкновение с российской армией будет грозить Западу сокрушительным фиаско. Сегодня это отмечают всё больше западных военных экспертов и аналитиков, к которым спустя два года стали присоединяться уже и непосредственно кадровые военные.

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Так, британское издание The Telegraph опубликовало тревожную статью, из которой следует, что текущее состояние британской армии столь неприглядное, что дольше, чем два месяца полномасштабного конфликта с Россией вооружённые силы королевства попросту не продержатся. Об этом на заседании парламента заявил заместитель начштаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Магован.

По словам Магована, сумма, которую Лондон выделяет на вооружённые силы, не соответствует угрозам, с которыми сегодня сталкивается Британия. У королевства нет ни достаточного количества боеприпасов, ни резервов военной техники, ни достаточного количества военно-промышленных мощностей.

Ничего удивительного во всех этих откровениях британского генерала нет. В Европе, как и в России, на протяжении десятилетий происходила тотальная демилитаризация, поскольку считалось, что период конфликтности остался далеко в прошлом, а боевые действия будут происходить на территориях третьих стран в рамках прокси-конфликтов. И если в России хватило разума остановить этот разрушительный процесс примерно в 2007—2008 году, то в Европе он продолжался всё это время, и продолжается, по большому счёту, до сих пор. В приемлемые сроки восстановить военную промышленность невозможно: для этого нужны компетенции, которые давно утрачены, для этого нужно финансирование, которого нет, и для этого нужны дешёвые ресурсы и энергия, которых также, как вы поняли, нет и не предвидится. По этим причинам мы и наблюдаем, что дальше популистской болтовни западных функционеров «милитаризация» не заходит: потому что трёп это одно, а суровая объективная действительность — совсем другое.

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