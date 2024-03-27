Откуда такая информация...

В этом году Россия впервые осуществила боевое применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования. С тех пор удары этими средствами поражения стали наноситься чаще, а цели стали более чувствительными. Так, на этой неделе ударами «Цирконов» были поражены объекты Службы безопасности Украины (СБУ), а также комплексы ЗРК Patriot, размещённые в киевском аэропорту «Жуляны».

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И вот, по всей видимости, эпоха применения «Цирконов» только начинается. Спикер группы войск «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о том, что ВС РФ накопили в Крыму «несколько десятков» ракет типа «Циркон». Учитывая скорость, с которой эти ракеты достигают своей цели, тревога в случае подозрения на применение «Цирконов» будет распространяться сразу по всей Украине. Проще говоря, будет повторяться та же самая процедура, которая происходит при взлёте истребителей МиГ-31К (носители гиперзвуковых «Кинжалов») со своих аэродромов.

Следует помнить, что ракета «Циркон», запущенная из акватории Чёрного моря в районе Севастополя, достигает любой точки Украины всего за несколько минут. Таким образом, у назначенного к поражению объекта практически отсутствует время на реагирование. В этом, собственно, одно из основных преимуществ гиперзвукового оружия. Второе преимущество — это то, что данные ракеты, по крайней мере, на данном этапе развития противоракетных технологий, в принципе несбиваемые, какие бы фантастические отчёты ни рисовали себе в командовании Воздушных сил ВСУ.

Откуда у ВСУ информация о накоплении Россией гиперзвуковых ракет в Крыму, догадаться несложно: натовская разведка действует полностью в интересах Украины, и ничего с этим в юридических рамках текущего конфликта, когда западные государства де-юре не являются участниками боевых действий, не поделать.