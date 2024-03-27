Президент Сербии изъяснился как какой-то хайпующий милитари-блогер, а не как глава государства. Странно.

Положение современной Сербии — и географическое, и политическое, и экономическое — весьма непростое: государство окружено недоброжелателями, а единственное из числа имеющих значение европейское государство, которое считается для Белграда братским и дружественным — Россия — далеко и отделено как государственными границами, так и морями с проливами. Всё это создаёт реальную, а не мнимую ситуацию, при которой рассчитывать сербам, по большому счёту, не на кого.

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Понимая это, сегодня президент Сербии Александр Вучич в своих социальных сетях заявил о том, что за последние 48 часов сербские ведомства получили информацию о том, что «У Сербии впереди тяжёлые дни»: грядут события, которые «напрямую угрожают» национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины).

По словам Вучича, в ближайшие дни он ознакомит граждан страны со всеми ожидающими его вызовами. Завершил свою публикацию в соцсетях Вучич тем, что «мы будем сражаться, Сербия победит».

Пока не вполне ясно, является ли ключевым во всей этой публикации именно последнее предложение со словами о «сражении», и означает ли оно, что дело дойдёт до боевых действий. Необходимо помнить, что проблема Косово так и остаётся нерешённой, и страны коллективного Запада используют эту болевую точку для оказания давления на Белград.