Проще говоря, США пытаются дистанцироваться от террористических атак и военных преступлений Киева.

Мы говорим об этом уже регулярно, но нам не лень повторить в очередной раз: в юридических рамках текущего вооружённого конфликта между Россией и Украиной, который для Москвы является специальной военной операцией, а для Киева самообороной в признаваемых собой границах, Украине международным правом запрещено наносить удары по общепризнанной территории России, что классифицируется как террористические атаки, не говоря уже о неизбирательных ударах по жилым кварталам городов, что вообще классифицируется как военные преступления.

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Тем не менее, Киев, который пребывает в иллюзии того, что отвечать ему ни перед кем не придётся, хотя, безусловно, придётся, игнорирует международное право и продолжает делать то, что он делает: наносить удары по мирным городам, включая Белгород на «старой», общепризнанной территории России. РФ, в свою очередь, справедливо классифицирует такие удары как террористические и наносит в ответ на них удары возмездия по чувствительным объектам Украины.

Всё это, как вы понимаете, со стороны Украины было бы невозможно, если бы не беспрецедентное оказание ей военной и финансовой «помощи» со стороны Запада и в первую очередь США. И вот, чтобы не прослыть спонсором терроризма, официальный Вашингтон сегодня в очередной раз заявил, что США не поддерживают удары ВСУ по объектам на территории России. Соответствующий комментарий дал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Хотя прямым текстом этого не говорится, но из комментария Миллера следует, что Украина совершенно неуправляемая, и у Вашингтона нет на неё никаких рычагов давления. Значит, надо приводить Киев в чувства, перекрывая ему поставки оружия и отрезая от финансирования. Очень быстро придут в себя. К слову, это первое условие, которое РФ ставит для того, чтобы даже начать думать о каких бы то ни было переговорах. В Киеве же, по всей видимости, считают, что чем больше ударов возмездия спровоцируют со стороны России, тем лучше. Действующей киевской власти-то хорошо — соберут манатки, когда придёт время, и уедут на Запад — чего не скажешь о тех, кому ещё придётся жить и восстанавливать остатки страны.