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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Укрэнерго» сообщили, что восстановление электроснабжения Харькова может занять до двух недель
Не путать с «годами» на восстановление Харьковской ТЭЦ-5.

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Поскольку энергосистему на территории Украины проектировали ненавистные действующей киевской властью коммунисты, то она изначально была рассчитана на максимальную отказоустойчивость с возможностью в сжатые либо в относительно сжатые сроки перебросить питание того или иного города с основной линии на резервную, коих предусмотрено много. Отказоустойчивость системы была отлично заметна по результатам массированных ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики конца 2022 — начала 2023 года, когда даже в условиях потери половины всей энергосистемы, которую современной Украине нечем заменить и отремонтировать, основные потребители всё равно были запитаны.

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Изображение: ночной Харьков после ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме города 22 марта 2024 года.

После этого, по всей видимости, командование ВС РФ решило сменить тактику и начало наносить удары непосредственно по объектам генерации — машинным залам электростанций. Их восстановить, как вы понимаете, в принципе невозможно даже в среднесрочной перспективе, а в условиях Украины это, пожалуй, в её нынешних реалиях невозможно в принципе.

Массированный удар по объектам электрогенерации Украины был нанесён в прошлую пятницу, и основной ущерб был нанесён энергосистеме Харькова, генерация которого, судя по комментариям главы города, займёт несколько лет. Город сейчас запитан по аварийной схеме с жёсткими графиками подачи электроэнергии, и то — большая часть Харькова остаётся без света. Полностью запитать по резервным линиям второй по размеру город Украины, как сообщили в компании «Укрэнерго», удастся в срок ориентировочно до двух недель.

Как это будет реализовано, мы, честно говоря, не знаем, учитывая, что, по словам мэра Харькова, все высоковольтные трансформаторные подстанции города были уничтожены ракетными ударами.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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