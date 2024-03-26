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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии заявил о невозможности поражения России на поле боя и призвал к скорейшим переговорам между Москвой и Киевом
Напоминаем, что переговоры не обязательно означают компромисс. Для капитуляции тоже формально нужно войти в переговорный процесс.

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Венгрия регулярно озвучивает свою максимально реалистичную позицию по украинскому кризису, чем сильно раздражает и НАТО, и ЕС, в состав которых входит. В частности, Будапешт постоянно называет абсурдными заявления Запада о том, что Украина способна одержать военную победу над Россией, и вот, сегодня в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подтвердил свою позицию.

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По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, позиция Будапешта предельно ясна: вооружённый конфликт идёт рядом с её границами, и Россию в этом конфликте победить невозможно. Параллельно с этим, отметил Сийярто, Запад непреклонен в своём намерении продолжать поставлять Киеву вооружения, чтобы не дать России «победить по-крупному». Тем самым конфликт затягивается, увеличивается количество жертв и разрушений.

Именно эти обстоятельства, считает глава МИД Венгрии, являются причинами, по которым Будапешт настойчиво призывает к скорейшему началу переговоров между Россией и Украиной, которые приведут, соответственно, к скорейшему прекращению огня и установлению мира. Переговоры, справедливо отметил Сийярто, в любом случае состоятся, но если это в любом случае будет, то почему не сделать это раньше, чем позже?

Здесь следует понимать, что если начинать переговоры прямо сейчас, то они будут проходить в условиях, когда у России переговорная позиция максимально сильная, а у Украины максимально слабая. Следовательно, Киеву придётся принять все российские условия. А там к этому, как мы видим и по заявлениям, и по действиям украинских властей, не готовы. Проблема (для Украины) заключается в том, что когда в Киеве будут готовы, может быть уже слишком поздно. Все возможности для компромиссного решения Украина самостоятельно и добровольно упустила, так что винить в происходящем, кроме самих себя, там уже некого.

#россия #украина #политика #боевые действия
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