Дело было в Киеве, но МО РФ этого не уточняет.

Вчера днём ВС РФ нанесли групповой удар по объектам в ряде регионов Украины, в том числе непосредственно в Киеве. Согласно поступавшим вчера сведениям, целью удара в столице Украины были здания Службы безопасности Украины (СБУ), в которых могли «накрыть» высокопоставленных сотрудников данной спецслужбы. Судя по скорости, с которой произошёл удар (даже тревогу толком включить не успели), для его нанесения применялись новые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

реклама

Поскольку вчерашняя сводка Минобороны России о проведении специальной военной операции появилась спустя всего пару часов после ракетного удара, подробности о нём в соответствующую сводку включены не были. Зато их включили в сводку сегодняшнюю, из которой следует, что с помощью ракет морского (вероятно, речь идёт именно о «Цирконах») и наземного базирования вкупе с беспилотниками был нанесён групповой удар по центрам принятия решений Украины, объектам СБУ, оборонным предприятиям, а также местам размещения украинских националистических вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Также из сегодняшней сводки МО РФ следует, что российские войска продвигаются практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, улучшая своё положение по переднему краю и занимая более выгодные рубежи.