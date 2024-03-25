Учитывая внезапность произошедшего, и что тревога стала выть уже постфактум, версия рабочая.

Сегодня примерно за полчаса до полудня по московскому времени в Киеве и в Киевской области раздались внезапные взрывы, перед которыми в регионе не запускалась сирена воздушной тревоги. По всей видимости, учитывая внезапность удара, для него применялись гиперзвуковые средства поражения, причём не «Кинжал», потенциальное применение которого сопровождается воздушной тревогой на все территории Украины.

реклама

Учитывая, что вариантов, из которых можно выбирать, не так много, остаются только гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», которые были впервые применены по объектам на Украине в этом году, но до массового использования пока не доходили.

Сейчас киевские группы в социальных сетях делятся кадрами последствий поражения одной из целей, а также сообщают, что взрывы были слышны со стороны аэропорта «Жуляны». Командование Воздушных сил ВСУ уже отчиталось о якобы перехвате двух баллистических ракет.

Понятно, что на данный момент вся вышеизложенная информация необъективная, поэтому необходимо дождаться официального комментария Минобороны России или же дальнейших сведений от украинских властей. Если действительно применялись гиперзвуковые «Цирконы», то цели явно были не просто складами вооружений.