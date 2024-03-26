Похоже, перчатки наконец-то снимаются.

Сегодня российское политическое руководство провело целую череду мероприятий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Согласно комментарию директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, украинские специальные службы содействовали проведению теракта, подготовленного и совершённого радикальными исламистами.

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Формально пока киевское руководство и подведомственные ему спецслужбы не называются заказчиками террористического акта, но, учитывая, что директор ФСБ ничего просто так бы не комментировал, у ведомства имеются основания, по которым его руководитель делает подобные заявления. Судя по всему, основания эти крайне весомые, поскольку, по словам Бортникова, Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической организацией, а начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, равно как и все остальные, кто осуществляют преступления против граждан России, назван Бортниковым законной целью для российских вооружённых сил.

— «Почему они живы до сих пор?», — поинтересовался журналист.

— «Всё впереди», — ответил Бортников.

Необходимо понимать, что следствие ещё продолжается, но очень похоже на то, что Россия начинает снимать перчатки при осуществлении военной операции и, судя по всему, предупредила дружественные и нейтральные государства о том, какие меры собирается предпринимать по отношению к руководителям спецслужб Украины.