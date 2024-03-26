Так, может, надо прекратить играться во властителей мира, а просто признать, что ваше время ушло? Ничего невозможного от вас не хотят: просто признать реальность.

За последние несколько лет в мире выросло понимание того непреложного факта, что если ты сам о своей безопасности не позаботишься, то никто не позаботится. Именно наличие у России зубов и готовность при необходимости их использовать сейчас является единственной причиной, по которой страны коллективного Запада ограничиваются поставками вооружений Киеву, но бледнеют при мысли о прямом столкновении с российской армией. Нетрудно понять, что если бы соответствующих военных возможностей у РФ не было, то ничто не сдерживало бы поджигателей войны от коалиционного военного вмешательства, как это было в Ираке в 1991 году.

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Аналогичного мнения помимо России придерживаются и все остальные государства, претендующие на наличие реального, а не формального суверенитета: Китай, КНДР, Иран, Индия. И вот, ситуация накаляется до такой степени, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс в докладе правительству заявил о растущих ядерных рисках в мире. Эти риски Шэппс, естественно, связал с поведением России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которые либо наращивают свои ядерные потенциалы, либо, как в случае с Ираном, практически готовы к производству обогащённого до оружейного уровня урана.

В связи с растущими рисками Британия, считает Шэппс, должна наращивать свои возможности по ядерному «сдерживанию». Звучит это от державы с крайне незначительным ядерным потенциалом крайне забавно, но тем не менее.

Как уже отмечают всё большее количество экспертов и аналитиков, мир входит (вернее, уже вошёл) в период Новой Холодной войны. Со всеми вытекающими из этого последствиями.