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Редакция
События в мире Михаил Андреев
CNN: Россия активно использует спутниковый интернет Starlink в зоне СВО
В CNN верят, что антироссийские «санкции» хоть что-то значат на практике.

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Российские военные, а также вторящие им различные назначенные сами собой «эксперты», в один голос заявляют, что из всей номенклатуры находящихся на вооружении у ВСУ военной техники и экипировки наиболее опасным и доставляющим наибольшее количество проблем являются терминалы спутникового интернета Starlink, с помощью которого не только осуществляется связь между подразделениями, но и происходит управление и наведение беспилотных средств поражения.

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По возможности ВС РФ, конечно, глушат сигналы Starlink в зоне боевых действий, однако, как говорится, лучший способ выживания — это адаптация. Вот российская армия и адаптируется, активно применяя терминалы Starlink уже со своей стороны. Соответствующие устройства российские войска получают либо в виде трофеев, либо усилиями волонтёров, закупающих терминалы спутникового интернета от компании SpaceX в третьих странах и доставляющих их в подразделения на линии боевого соприкосновения.

Масштаб применения Россией Starlink набирает обороты, причём до такой степени, что этому посвятили отдельный репортаж на американском телеканале CNN.

Каким образом Starlink работает на территории, которую контролируют российские войска, понять несложно, тем более что об этом неоднократно говорили сами военные. Дело в том, что SpaceX искусственно ограничивает работу Starlink в той части Украины, которая теперь не Украина, а Россия, но при этом с погрешностью до 10—15 километров. Проще говоря, вся линия боевого соприкосновения остаётся в зоне покрытия Starlink, а кому непосредственно принадлежат конкретные терминалы, система уже не разбирается.

Решить этот вопрос, по сути, можно только радикально: полностью обрубив всю связь Starlink на всей территории Украины, но, по всей видимости, американские силовые ведомства попросту не дадут Илону Маску этого сделать. В 2022 году они уже утихомирили его требование к Пентагону компенсировать расходы SpaceX на обеспечение бесплатного для Украины доступа к Starlink. Проще говоря, не надо поднимать хвост на тех, благодаря кому у тебя вообще есть твой глобальный бизнес.

#россия #украина #политика #боевые действия #spacex #интернет #starlink #спутниковый интернет #связь
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