И то, это при условии, что найдётся тот, кто будет это восстанавливать.

На прошлой неделе ВС РФ возобновили нанесение ракетных ударов по объектам энергетики Украины. В отличие от аналогичного процесса, который был на полпути остановлен в конце 2022 — начале 2023 года, в этот раз российское командование приняло решение наносить удары не только по распределительным подстанциям, но и непосредственно по объектам генерации: машинным залам электростанций. Наиболее грандиозные разрушения получили машинные залы Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС) и Харьковской ТЭЦ-5.

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Как вы понимаете, восстановление этих электростанций — вопрос не недель и даже не месяцев, а многих-многих лет, и то, при условии, что кто-то вообще будет этим заниматься. О том, что несколько лет займёт восстановление ДнепроГЭС, заявил вчера руководитель компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, а о том, что «годы» потребуются на восстановление Харьковской ТЭЦ-5, сообщил директор станции Александр Минкович.

По словам Минковича, для Харьковской ТЭЦ-5, машинный зал которой был критически повреждён в ходе ракетных ударов, потребуется произвести «эксклюзивное» энергетическое оборудование, включая турбины и генераторы. Комментарий начальника станции весьма пессимистичен: по его словам, даже если будет организовано финансирование работ, будет налажен выпуск всего необходимого оборудования, то восстановление объекта электрогенерации займёт несколько лет.

А, как мы понимаем, соответствующее энергетическое оборудование сегодня можно создать только в России. У остальных, во-первых, своих проблем хватает, а во-вторых, скорее всего, территории, на которых будет происходить восстановление, отойдут России, причём сделать это придётся официально на международном уровне.