Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Восстановление Харьковской ТЭЦ-5 займёт не один год — директор станции
И то, это при условии, что найдётся тот, кто будет это восстанавливать.

реклама

На прошлой неделе ВС РФ возобновили нанесение ракетных ударов по объектам энергетики Украины. В отличие от аналогичного процесса, который был на полпути остановлен в конце 2022 — начале 2023 года, в этот раз российское командование приняло решение наносить удары не только по распределительным подстанциям, но и непосредственно по объектам генерации: машинным залам электростанций. Наиболее грандиозные разрушения получили машинные залы Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС) и Харьковской ТЭЦ-5.

реклама

Как вы понимаете, восстановление этих электростанций — вопрос не недель и даже не месяцев, а многих-многих лет, и то, при условии, что кто-то вообще будет этим заниматься. О том, что несколько лет займёт восстановление ДнепроГЭС, заявил вчера руководитель компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, а о том, что «годы» потребуются на восстановление Харьковской ТЭЦ-5, сообщил директор станции Александр Минкович.

По словам Минковича, для Харьковской ТЭЦ-5, машинный зал которой был критически повреждён в ходе ракетных ударов, потребуется произвести «эксклюзивное» энергетическое оборудование, включая турбины и генераторы. Комментарий начальника станции весьма пессимистичен: по его словам, даже если будет организовано финансирование работ, будет налажен выпуск всего необходимого оборудования, то восстановление объекта электрогенерации займёт несколько лет.

А, как мы понимаем, соответствующее энергетическое оборудование сегодня можно создать только в России. У остальных, во-первых, своих проблем хватает, а во-вторых, скорее всего, территории, на которых будет происходить восстановление, отойдут России, причём сделать это придётся официально на международном уровне.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Глава МИД Украины в свойственной себе грубой форме опять потребовал от Запада ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
2
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
67
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
45
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
5
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
109
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
289
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
9
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
39
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
31

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
13:29
шиша в твоих руках все в гавно превращается, меня мнение людей интересует, на твое всем похер.
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
Red Red
13:17
не жалко, он столько унижался даже такой труд должен быть вознагражден, пускай с шляпки медяки сгребет, и придумывает новую песенку для переходов.... вот он сможет еще на тему репозитория что то насо...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Mallory
13:12
С индастриалами понятное дело, там цены вообще могут в зависимости от требований в космос улететь, однако потребители прекрасно понимают за что они платят. Но, тем не менее, благодаря хорошей поддерж...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Виктор Байкин
13:10
Да... Это подбешивает. 0.568 это стандарт сколько человеку влазит. А с этими 0.450 приходится покупать 2 и затем часть вылевать. Это лишние траты и оскорбление для производителя, когда часть его проду...
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
Виктор Байкин
13:06
Пластик и тому и тому защеку даст.
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
Виктор Байкин
13:06
Вообще не понимаю, что все привязались к стеклу и алюминию. Не проще разливать в пластик по 0.5? Это и копейки по затратам. По весу для логистике меньше чем стекло. Да и для потребителя удобнее. Не зв...
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
Чато -- Бот
13:03
...А вдоль дороги оглобли с мобилами стоят. И тишинааа...
ВС РФ поразили две ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны
PanzerK
13:03
Если в игру невозможно играть из за багов и глюков - это называется неработоспособность. А неработоспособность эта от того, что видеокарты не поддерживают OpenGL 3.3, который требует Rage. К слову лич...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
ExtenZ
13:00
цэ РАСТ для бомжей
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
Red Red
12:59
умочка уведомил о прочтении -1 поставил, ты же чимбалай сказал что у тебя дела, и ты нашу палату линуксоидов игноришь, читай читай дятел. потихоньку даже обезьяну можно научить....
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем