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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины в свойственной себе грубой форме опять потребовал от Запада ЗРК Patriot
Подписание мирного соглашения с Россией от Зеленского требовал бы лучше с таким же рвением. Это единственный рабочий вариант, пора бы уже понять.

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Российские вооружённые силы всё активнее применяют беспилотники и ракеты (в том числе в принципе несбиваемые гиперзвуковые) для нанесения огневого поражения чувствительным целям на Украине: арсеналам, центрам принятия решений, топливным базам, объектам энергетики и всему тому, что позволяет поддерживать сопротивление ВСУ в рамках российской специальной военной операции.

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И вот здесь начинаются противоречащие друг другу комментарии представителей киевского руководство. С одной стороны, командование Воздушных сил ВСУ отчитывается о перехвате 90 % и больше российских средств поражения, а с другой стороны, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба постоянно ноет, в наглой форме требуя от Запада дополнительных систем противовоздушной обороны, в особенности — ЗРК Patriot. Непонятно, на кого рассчитаны заявления Воздушных сил ВСУ — в них, похоже, не верят уже даже основные потребители «единого марафона» новостей — поэтому требование Кулебы, учитывая, что коллективный Запад обещал быть с Украиной «столько, сколько потребуется», вполне естественно.

Как пишет издание Politico, Кулеба уже не просто просит, а именно требует от Запада поставить Украине ЗРК Patriot.

«Дайте нам эти чёртовы Patriot», — приводит Politico слова главы украинского внешнеполитического ведомства, в очередной раз забывшего, что он дипломат, а не ровный пацанчик с района.

Как отметил Кулеба, украинская армия сейчас теряет позиции, потому что Россия стала массово применять усовершенствованные авиационные бомбы вкупе с постоянными ударами БПЛА и ракет. В представлении главы МИД Украины, если Запад передаст системы ПВО, то Киев сможет защитить о «не только жизни наших людей, но и нашу экономику».

По какой причине Кулеба считает, что у Запада в принципе имеется достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы решить эту глобальную проблему, не вполне понятно. По подсчётам всех военных аналитиков и экспертов, даже если страны Запада снимут с вооружения все свои средства ПВО и передадут Украине, то это лишь затянет конфликт, но ни коим образом не изменит его вектора: просто России понадобится больше средств для уничтожения систем противовоздушной обороны.

Мы много раз отмечали, что единственный путь, которому должно следовать украинское руководство — это всеми правдами и неправдами выходить на контакт с Кремлём и соглашаться на условия Москвы в обмен на сохранение хотя бы части украинского государства при его безусловной демилитаризации и полной смене власти на дружественную для РФ. Других вариантов нет, этот единственный хотя бы минимально приемлемый для Киева; если продолжать «тянуть», то нетрудно догадаться, какие будут последствия для Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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