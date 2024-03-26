Что произошло, придётся разбираться следствию.

В городе Балтимор, штат Мэриленд, США, сегодня произошла крупная инфраструктурная катастрофа: один из контейнеровозов на приличной скорости врезался в опору моста I-695 Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ли, после чего данный объект транспортной инфраструктуры обрушился в воду как минимум на двух пролётах (это те разрушения, что видны на видео с камер наблюдения).

реклама

Что произошло, почему контейнеровоз так серьёзно отклонился от нужного вектора движения, ещё предстоит разобраться следствию. Равно как необходимо разобраться и с тем, почему целый мост, являющийся стратегически важным объектом транспортной инфраструктуры, обрушился в воду после удара судном по его опоре.

Американскому следствию ещё предстоит выяснить, проектировался ли мост с расчётом на подобные инциденты, и если да, то поддерживался ли он в должном состоянии. На данный момент неизвестно, сколько автомобилей находились на мосту в момент его обрушения.

Как сообщается, экстренные службы уже работают на месте катастрофы, мост закрыт на въезд и выезд, а для автомобилей организованы месте объезда.