Глава второй неоднозначной спецслужбы Украины — ГУР — заочно арестован ещё в декабре.

То, что украинские специальные службы не гнушаются террористических методов достижения своих труднообъяснимых с логической точки зрения целей, ни для кого не секрет: многочисленные террористические акты на «новых» территориях России, убийства лидеров общественного мнения на «старых» территориях России. Все эти операции, в зависимости от их цинизма и сложности, осуществляются одним из двух украинских ведомств: Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов) был заочно арестован по части 2 статьи 205 Уголовного Кодекса РФ (террористический акт) ещё в декабре прошлого года, а сегодня Басманный суд Москвы по той же статье заочно арестовал главу СБУ Василий Малюк (внесён в России в список террористов и экстремистов).

В этой истории примечателен тот факт, что сам Малюк настолько оборзел от мнимого чувства безнаказанности, что даже не скрывает террористической деятельности возглавляемого им ведомства.

Дальнейший вопрос — это каким образом заочный арест может вылиться в очные последствия для арестованных. Не исключено, что церемониться с обвиняемыми Россия даже не станет, а в конце концов просто нанесёт точные ракетные удары по местам расположения как руководства СБУ и ГУР, так и по местам работы сотрудников данных организаций. Благо, с возможностями России выяснить, где кто находится, не особо-то сложно. Бежать с Украины, сверкая пятками, по большому счёту, тоже смысла мало: у Москвы очень длинные руки, и убеждать себя в обратном, как это любят делать киевские функционеры — это самому себе оказывать медвежью услугу.